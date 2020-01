La izquierda ve "deleznables" las enmiendas de Vox al presupuesto mientras PP-Cs guarda silencio

Las enmiendas de Vox al presupuesto de 2020 presentado por PP-Cs suscitaron este miércoles duras críticas por parte de los grupos de la izquierda, que consideraron que se trata de propuestas "deleznables", "bochornosas" y "una indecencia total". Frente a las protestas de PSOE, ZEC y Podemos-Equo, el gobierno prefirió guardar silencio a la espera de la evolución de la negociación.

La formación de extrema derecha registró el martes un paquete de 40 enmiendas por valor de 13 millones de euros, que afectaban a partidas tan sensibles como la de cooperación al desarrollo, la de igualdad o la de educación. En concreto, el planteamiento de Vox era recortar 1,5 millones a las ayudas a países en desarrollo, que se destinarán a la Casa de Amparo y al Albergue municipal, y otros 2 millones al patronato de educación y bibliotecas, que se utilizarán para el servicio de Deportes.

Por otro lado, proponen desmontar las políticas de igualdad impulsadas en los últimos años por parte del Ayuntamiento de Zaragoza para introducir el concepto de la "violencia intrafamiliar". Por ejemplo, detraen fondos del plan de igualdad o del servicio de transversalidad de género, que Vox quiere cerrar, para financiar la creación de una oficina de apoyo a la mujer embarazada.

La portavoz socialista, Pilar Alegría, afirmó que "es bochornoso que la principal preocupación del partido de la ultraderecha sea cargarse de un plumazo ayudas que se destinan a la cooperación o las partidas contra la violencia machista". Además, consideró una "irresponsabilidad absoluta que en lugar de trabajar en el día a día de los zaragozanos, Vox tenga que esperar a que desde Madrid les digan las propuestas que tienen que plantear".

Alegría dijo estas palabras en un receso del encuentro que mantuvo con diversas entidades con representación en el Consejo de la Ciudad con el objetivo de informarle de las enmiendas socialistas. La edil defendió la convocatoria extraordinaria de este órgano para que pueda dar su opinión sobre el presupuesto antes de su aprobación en el pleno.

Para Luisa Broto, de ZEC, las propuestas de Vox "son el peaje que el gobierno PP-Cs va a pagar con áreas muy sensibles". Defendió las políticas de cooperación y recordó que el propio concejal de Acción Social, el popular Ángel Lorén, siempre ha respaldado este tipo de ayudas. Además, expresó su "oposición radical" al intento de Vox de acabar con las políticas desarrolladas hasta ahora en materia de igualdad. "Un ayuntamiento como el de Zaragoza no puede echar marcha atrás", dijo.

Amparo Bella, de Podemos-Equo, sostuvo que "las enmiendas de Vox son de una indecencia total". "Nos tememos que puedan aprobar el presupuesto con los votos de Vox y demostrar que son un partido antisocial y antifeminista. Estas políticas son una involución total", declaró.

Vox, dispuesto al acuerdo

El gobierno municipal no quiso hablar, pero a una semana de la comisión de Hacienda, el portavoz de Vox, Julio Calvo, se mostró optimista. "Entendemos que hay margen para la negociación, aunque es probable que algunas enmiendas no prosperen o que se recorten. Pero ha pesado en la decisión la responsabilidad de saber que nos encontramos con unos presupuestos prorrogados y que no sería conveniente que Zaragoza continuara otro ejercicio en esa situación", dijo. Las cuentas pasarán por comisión el día 23 y llegarán al pleno del 30 de enero.