Vox exige un drástico recorte de los fondos para cooperación, educación e igualdad

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza pretende aplicar un duro recorte a las ayudas a la cooperación internacional, dotadas con 3,5 millones y que quiere reducir a la mitad, a las políticas de igualdad y a las del patronato de educación. Estas son algunas de las partidas contra las que dirige algunas de sus enmiendas al presupuesto de 2020 la formación de extrema derecha, que plantea cambios por 13,3 millones de euros. No obstante, el portavoz del grupo, Julio Calvo, no trazó líneas rojas y se mostró dispuesto a negociar sus propuestas, mientras que el gobierno PP-Cs prefirió no hacer valoraciones.

Respecto a la cooperación al desarrollo, registró tres enmiendas que suponen recortar 1,7 millones. "No estamos en contra de la cooperación al desarrollo, pero no son competencia municipal, hay necesidades en Zaragoza y, además, el Ayuntamiento no tiene capacidad de control", dijo Calvo. 750.000 euros se destinarían al albergue y otros tantos a la Casa de Amparo.

Si prospera la enmienda, por el camino quedarían convenios emblemáticos como el de Um Draiga de apoyo al Sahara, el del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) o el Hermanamiento con León (Nicaragua). También detraen 200.000 euros de proyectos de cooperación que irían a equipar centros de mayores. En un principio, Vox reclamó la eliminación de los fondos, pero Calvo dijo que quizá era "un cambio excesivo" para una partida tan grande.

No escribir violencia machista

El siguiente bloque de enmiendas va contra las políticas de igualdad que hasta ahora mantenía el Ayuntamiento. Por un lado, defiende sacar 575.000 euros del plan de igualdad y de la atención a víctimas de violencia de género para dedicarlos "a la atención de víctimas de violencia contra la mujer e intrafamiliar". Además, Vox exige que en la documentación municipal no se incluyan las expresiones violencia de género o machista y reclama que solo se escriba violencia contra la mujer, intrafamiliar o doméstica.

Por otro lado, detrae 312.000 euros más de igualdad (contrato de maternaje, oficina de transversalidad y plan de igualdad) para crear la oficina de atención y ayuda a la mujer embarazada. "Hay cursos de la Casa de la Mujer que me sonrojan. Masaje, relajación, autoexploración...", afirmó.

Además, recorta 2 millones de los 10,8 que el Ayuntamiento transfiere al patronato de Educación y Bibliotecas para reforzar las partidas de la sociedad Zaragoza Deporte (1,5 millones) y a conservación de instalaciones deportivas (500.000 euros). Vox propone también sacar 195.000 euros de convenios con sindicatos, actividades educativas o del Cipaj para que el plan de ayudas a tributos, que PP-Cs dotó con 55.000 euros, cuente con 250.000.

La formación de extrema derecha elimina los 15.000 euros de gasto de funcionamiento de la Junta Arbitral de Consumo, para destinarlo a la Semana Santa. Según Calvo, se trata de otra de las duplicidades administrativas que existen en el Ayuntamiento.

Calvo expresó su disposición a "llegar a un acuerdo" con el gobierno PP-Cs y señaló que una demostración de esta voluntad es que no ha presentado enmienda a la totalidad. Por eso, asumió que su grupo "algo tendrá que ceder", pero exigió que el gobierno municipal haga lo mismo.

El portavoz de Vox explicó que el hecho de que el gobierno esté formado por dos partidos, PP y Cs, "aumenta las dificultades", dado que hay propuestas que podrían ser apoyadas por los populares, pero en ningún caso por la formación naranja. Pero señaló que es "de interés mutuo que siga habiendo una buena relación" entre el gobierno y su partido.