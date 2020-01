El único concejal de Vox en Calatayud dimite por discrepancias con la dirección

El único concejal de Vox en el Ayuntamiento de Calatayud, Luis Esteban, ha anunciado su decisión de dimitir y entregar su acta, obtenida tras conseguir 518 votos en las elecciones municipales del 26 de mayo. La renuncia ha sido presentada hoy por la mañana mediante un escrito registrado en dependencias municipales. Para explicar en detalle los motivos que le han llevado a tomar esta decisión, Esteban ha convocado una rueda de prensa para mañana a las 10.00.

Según ha explicado a HERALDO, la razón principal se debe a discrepancias con la dirección del partido. Así, Esteban, afiliado a la formación de extrema derecha desde octubre de 2018, anuncia que deja la política, por lo que su puesto como concejal pasará a la siguiente persona en la lista de Vox.

El edil tenía entre sus cometidos municipales la representación del Ayuntamiento en los colegios públicos Baltasar Gracián y Salvador Minguijón. Este miércoles ha descartado seguir en el Consistorio como no adscrito, por lo que se espera que su relevo se produzca en próximos plenos. En el de esta tarde, en el que se han aprobado los presupuestos de 2020, no ha estado presente.

La semana pasada hizo público que su grupo municipal renunciaba a la asignación económica que entrega el Consistorio bilbilitano, que ascendía a algo más de 1.300 euros, por no haber sido necesario gastarla. Como portavoz del partido a nivel local, fue el encargado de leer el manifiesto España Existe ante la Casa Consistorial de plaza Costa ante una treintena de asistentes.

Fuentes de Vox-Zaragoza han confirmado que el hasta ahora concejal comunicó ayer por teléfono su decisión al presidente provincial, Santiago Morón. Durante la conversación, según las mismas fuentes, Esteban manifestó su "desencanto" y "falta de acuerdo" con determinadas cuestiones relacionadas con el partido y su papel en el Consistorio bilbilitano. Desde Vox-Zaragoza no se ha querido entrar en detalles, por lo que será el propio Esteban quien despeje mañana las dudas.

Su decisión, anunciada solo ocho meses después de las municipales, ha sorprendido a la dirección provincial, que ha destacado la buena sintonía mantenida hasta la fecha con el edil y su implicación durante la campaña electoral. La previsión es que su puesto sea ocupado por Pilar Delgado, segunda en la lista del 26-M. El relevo, no obstante, tendrá que confirmarse en los próximos días.

"Respeto" a la decisión

El partido ha mostrado su "absoluto respeto" por la renuncia, ha descartado que vaya a acarrear sanciones y ha señalado que se trata de "un caso puntual", ya que no se tiene constancia de otros abandonos similares en Aragón. Esta, no obstante, no es la primera vez que Vox sufre una situación similar. En julio del pasado año, el partido expulsó a nueve militantes de Zaragoza por "actuación indebida". Aunque no trascendió el motivo, estaría relacionado con una agresión al líder provincial.

La formación obtuvo 518 votos en la localidad a finales de mayo, situándose como quinta fuerza por detrás de PP, PSOE, Ciudadanos y PAR. Este mes de noviembre, no obstante, alcanzó los 1.930 votos, un 19,3% del total. Esta subida, similar a la registrada a nivel nacional, permitió al partido situarse como tercera fuerza en Calatayud, solo por detrás del PSOE, que logró 2.884 apoyos, y del PP, que se quedó en 2.789.