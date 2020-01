Ejea reivindica sus valores con orgullo galardonando a sus ciudadanos más ilustres

La de este martes no era una tarde más para Ejea. La localidad acogía una de las ceremonias más solemnes que se celebran en la comarca de las Cinco Villas. El Ayuntamiento, en representación de la ciudadanía, entregó sus máximas distinciones a las personas e instituciones más ilustres y que están vinculadas, de una forma u otra, con la ciudad. El Teatro de la Villa se quedó prácticamente pequeño, no había una butaca libre, y es que nadie quería perderse una gala cargada de emoción y cariño tanto a Ejea como a sus gentes.

"Actos como el de hoy, engrandece el orgullo de sentirnos ejeanos", con estas palabras, la alcaldesa Teresa Ladrero, daba la bienvenida e iniciaba un acto que la corporación municipal condujo y cuidó con sumo cariño. Los portavoces de los grupos políticos explicaron la labor profesional y personal de los reconocidos en el día del Voto.

En el escenario caras de satisfacción, nervios y orgullo. Así, por ejemplo, se pudo ver al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. Hacer gala, desde hace décadas, de la ejeanidad, como él llama a la defensa a ultranza del municipio en diferentes ámbitos como el político e institucional, le ha llevado a ser Hijo Predilecto. "Profeso una militancia, que por encima de ideológica, se adscribe al patriotismo constitucional. En el amor a España y Aragón. Anclado en la contrición española del 78, en sus valores y derechos. En el concepto de unidad de España como sinónimo de igualdad entre todos los ciudadanos españoles y en una idea de armamento institucional que empieza por el respeto a la jefatura del Estado, al último municipio del país. Y que contempla un respeto profundo al poder judicial que en los tiempos recientes de nuestra historia está permitiendo a nuestra democracia sobrevivir con mucha suficiencia", ha dicho.

Lambán se ha mostrado más cercano y distendido de lo habitual, sobre todo porque numerosos familiares, incluida su pequeñísima nieta, y personalidades de la política autonómica quisieron arroparle en una tarde tan especial para él. Entre el público, el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga; el presidente de las Cortes, Javier Sada, así como buena parte de los consejeros socialistas del ejecutivo regional, la delegada del gobierno de España en Aragón, el fiscal Javier Zaragoza, e incluso los portavoces de Ciudadanos y Vox en las Cortes.

También se han entregado cuatro medallas de oro. La primera en recibirla hasido la Agrupación de las Cofradías de Semana Santa. Más de 1600 personas forman parte de este movimiento ciudadano con un importante calado social, cultural y religioso. "Esta medalla es para todos los cofrades que desde sus inicios nos inculcaron los valores de la Semana Santa. Estamos juntos, conscientes y agradecidos de permanecer a una cultura y tradición que perdura desde el siglo XVI", ha subrayado la vicepresidenta de la agrupación, Nines Sanjuan.

Numerosa también otra de las Medallas, la del CRA Luis Buñuel en su 25 aniversario. Una distinción en forma de defensa y apoyo a la escuela rural y la educación pública. Este centro está formado por todas las aulas de los pueblos, un colegio disperso que, pese a las dificultades, trabaja en el desarrollo de una educación en valores. "Unimos educación y medio rural, dos fuerzas que hacen de este mundo un lugar mejor", ha explicado, emocionada, la directora Adela Sagaste. A lo que ha añadido la alumna Paula Sagaste: "Estamos orgullosos de ser rurales".

Representación también del mundo de la empresa y la música, con Lorenzo Cortés. Su trayectoria profesional ligada a las nuevas tecnologías y la producción musical, con más de 800 composiciones en su haber, fueron señalados durante la ceremonia. "Siempre he vivido rodeado de amor. Siempre me han empujado a seguir adelante que no es más que hacer lo que me gusta y vivir en el mejor pueblo de España", comentaba Cortés.

El más joven en recibir esta distinción fue el futbolista Alberto Soro. Eso sí, la ha recogido su padre al estar aquejado de amigdalitis. Un malestar que no le impidió mandar un caluroso mensaje, a través de un vídeo, a toda la ciudadanía. "Gracias a mi familia que me han inculcado los valores del esfuerzo y el trabajo. Allá donde me lleve el fútbol diré con orgullo que soy de Ejea", ha asegurado. Al finalizar el acto, un numeroso grupo de cofrades tocaron sus bombos, tambores y cornetas en señal de agradecimiento a Ejea.