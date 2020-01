¿Cuál es "el rincón más feo" y sucio de Zaragoza?

Nadie lo anuncia, pero la mayoría de las veces que vacían un piso en la calle de Contamina de Zaragoza se enteran todos sus vecinos. El frigorífico, una televisión de tubo, una librería desmontada o la resistencia de un horno se puede encontrar abandonados en una esquina de esta vía del Casco Histórico. Lo dejan ahí en lugar de llamar a asociaciones o al 010.

Esta situación ha traspasado la realidad y ha llegado a Instagram, red social en la que tiene su propia cuenta: El rincón más feo de Zaragoza. Detrás del perfil se esconde Manuel Vidal, un vecino que todos los días camina por esta esquina y observa "el olvido", tal y como lo califica. Manuel comenzó escribiendo cartas al Ayuntamiento, pero ahora ha decidido subir las fotografías a las redes sociales y etiquetar a partidos políticos.

"Es una calle con roña"

"En general denuncio el estado de la calle de Contamina", comienza Vidal. "El primer asunto es la presencia de basura, a cualquier hora del día. Es una calle con roña", continúa. "Tenemos controladas a las personas que abandonan las bolsas y otros desperdicios. Son vecinos fijos", asegura Blanca Vicente, que lo ve desde la puerta de su peluquería. "Cuando pillas a las personas y se lo recriminas alegan que toda la vida lo han dejado ahí", reproducen desde la peluquería que recuerdan basura en la esquina desde que abrió su puerta, en 2002.

No solo abandonan basura los vecinos, según referencian. "Es evidente que algunos bares de la zona también tiene su parte. ¿Por qué? Porque los hemos visto in fraganti y porque dejan abundantes cajas y botellas de bebidas alcohólicas", apuntan varios vecinos consultados.

"Por la mañana ya hay bolsas y es una calle que tiene bastante vida. Los ciudadanos alcorzan por aquí para ir a la plaza de San Felipe o del Justicia y también es frecuentada por turistas, dada la cercanía con varios hoteles", informa Vicente, quien también se ha encontrado a personas haciendo sus necesidades. Todo ello lo resume como "desagradable".

La estampa que ofrece Google Imágenes es la misma que relatan.

Más información La calle Contamina, un reducto de basura y suciedad a pocos metros de la calle Alfonso

"La basura llama a la basura". En esa afirmación se encuentran todos los implicados. Depositar estos desperdicios en la calle es motivo de sanción, tal y como recuerdan fuentes municipales. Así queda reflejado en el artículo 17 de la ordenanza municipal: "Queda prohibido depositar las basuras domésticas en la vía publica, papeleras o recipientes municipales situados en las calles para recoger la basura del barrio a diario, así como en los contenedores para obras".

"Los barrenderos hacen lo que pueden. No dan abasto", sostienen desde los comercios. "El otro día había una tele de tubo a mitad de la calle Carrica. Se lo dije al barrendero y me dijo que lo estaba acercando hasta el lugar adecuado para tirarlo", apuntan desde un negocio de la cercana calle de Carrica. Esto demuestra que la situación se extiende a otras vías, como del Temple, el callejón de las Once Esquinas o Jusepe Martínez, esta última al otro lado de Alfonso I.

Tampoco hay que olvidar el estado del pavimento. "La calle se renovó hace 12 o 14 años, pero es una pista de trampas. Esto es un campo de minas", recrimina Manuel Vidal.

"Esto es un campo de minas"

El estado del suelo en la calle de Contamina, en Zaragoza. Instagram

Maceteros disuasorios

Una de las soluciones que proponen los vecinos son más contenedores en el barrio, aunque esa no es la única propuesta. "También podrían instalar maceteros disuasorios". Esta medida se ejecutó en otras zonas de la ciudad en 2012. Por aquel entonces la responsable del programa Amediar, Teresa Sáez, detalló que habían colocado estos elementos en lugares donde antes se acumulaba la basura.