Tres detenidos en Zaragoza por circular sin carné de conducir

La Policía Local ha detenido en las últimas horas en distintos puntos de Zaragoza a tres personas por sendos delitos contra la seguridad vial. En los tres casos, tras ser citados para sus respectivos juicios rápidos, han sido puestos en libertad y sus vehículos, inmovilizados.

En el primero de los casos, los agentes interceptaron a B. C. F., de 28 años, mientras circulaba sobre las 13.45 de este miércoles por la calle de Echegaray y Caballero, a la altura de la plaza de Europa. Tras las correspondientes comprobaciones, constataron que el detenido carecía de carnet de conducir porque había perdido la totalidad de los puntos asignados.

Además, a las 15.34, una patrulla policial detuvo el turismo conducido por S. A. B., de 23 años, tras la comisión de una infracción en el Camino Cabaldos, en La Granja. El detenido no tenía carnet de conducir porque no lo había obtenido nunca. Idéntica circunstancia se dio en la carretera de Cogullada, cuando los agentes pararon, sobre las 15.45, el vehículo conducido por C. C., de 22 años, también tras cometer una infracción y que también circulaba sin tener el permiso correspondiente.