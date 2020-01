Una prueba piloto con cámara térmica confirma el carril bici en Goya como el más utilizado

El último estudio sobre el uso de los carriles bici de Zaragoza ha confirmado que el de la confluencia de Gran Vía y Goya sigue siendo el más utilizado de la capital aragonesa. Con un nuevo sistema de cámara térmica, aún en fase piloto, el servicio de Movilidad Urbana está estudiando los tránsitos en otras tres vías ciclistas (Echegaray, Sagasta y Violante de Hungría) y los datos señalan que no hay ninguna que pueda competir con la primera de la lista.

La cámara térmica es un sistema que empezó a probarse a mediados de 2019 tras los fracasos de otras fórmulas para contar las bicicletas y patinetes, como por ejemplo unos lazos o espiras inductivas que percibían las variaciones magnéticas o los cables neumáticos, que cruzan la calzada de lado a lado y que se utilizan con los coches. Pero ninguna era plenamente satisfactoria.

En este momento se está comprobando de forma manual si el sistema de las cámaras está funcionando correctamente y los resultados son prometedores, dado que las diferencias no son demasiado significativas. El sistema puede contar el paso de bici o patinete por el carril, y tiene capacidad de diferenciar un sentido y otro. Se trata de un aparato portátil que se puede instalar en algún poste, farola o semáforo y que permite calcular aforos en diferentes puntos a lo largo del año.

Hasta ahora se han hecho conteos puntuales durante un periodo de tiempo concreto de un día, pero se está sopesando la compra de alguna cámara más para hacer mediciones de una semana. La previsión del Ayuntamiento a medio plazo es hacer mediciones regularmente en diferentes puntos de la red de carriles de vehículos de movilidad personal, al menos dos en los carriles más importantes. Una sería en invierno y otra en verano.

Una de las debilidades del sistema, eso sí, es que no es capaz de diferenciar los patinetes de las bicicletas. No obstante, el Ayuntamiento ya maneja estimaciones de que uno de cada tres vehículos que utilizan el carril bici son patinetes. Los datos son variables, dado que las mediciones se hacen en días distintos al tenerse que utilizar la misma cámara. También difieren las horas y aunque no se pueden extraer conclusiones definitivas sí que cabe hacerse una idea de la situación en la que se encuentran los carriles bici estudiados.

El mayor tráfico ciclista y de patinetes se registra en el cruce de Goya y Gran Vía, una zona de mucho tránsito no solo porque confluyen carriles bici, sino porque está situado en el eje del hospital, la universidad, la estación de cercanías y el centro neurálgico de la ciudad. Según los datos que arroja la cámara térmica, en este punto se contabilizaron el pasado 11 de septiembre un total de 3.378 bicicletas y patinetes.

Las pruebas se hicieron entre las 19.00 y las 20.00 y confirman estudios precedentes que señalaban este punto como el carril bici más utilizado. El tráfico ciclista fue más intenso hacia la plaza de Paraíso (1.818) que hacia Fernando el Católico (1.560).

A gran distancia de este punto están el resto de vías ciclistas. En el paseo de Echegaray, con uno de los carriles más largos y concurridos de la ciudad por estar situado en la ribera del Ebro, se contaron un total de 2.058 bicicletas y patinetes el 24 de octubre. En este caso, los dos sentidos estaban equilibrados: 1.062 ciclistas iban en dirección a La Almozara y 996 a Las Fuentes.

Sagasta sigue sin mucho uso

El polémico carril bici del paseo de Sagasta, que tantas quejas suscitó durante su construcción por las restricciones que generaba al tráfico rodado, sigue sin arrojar cifras aceptables de uso pese a su céntrica ubicación. El 28 de noviembre se contabilizaron 979 ciclistas, de los que 498 iban hacia la plaza de Paraíso y 481 hacia Torrero. La hora punta escogida fue de 14.00 a 15.00.

Los técnicos municipales también colocaron la cámara en Violante de Hungría, el pasado 21 noviembre. Fue el punto menos concurrido, con solo 500 ciclistas entre las 8.00 y las 9.00. En sentido, a la plaza de Emperador Carlos pasaron 259 usuarios, mientras que hacia Vía Univérsitas se dirigieron otros 241.