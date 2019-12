Críticas a la falta de iluminación del potrero anexo al Valdespartera I

El IDE Carlos Val, situado entre la calle Belle Epoque y la avenida de Gómez Laguna, en Valdespartera, cuenta con una gran variedad de pistas y elementos deportivos que atraen a multitud de usuarios cada día. Está equipado con pistas de baloncesto, patinaje, atletismo, datchball, un minifútbol, un circuito de aparatos de gimnasia para adultos e incluso una estructura para practicar escalada. La instalación sería la envidia de cualquier barrio, si no fuera porque en cuanto comienza a anochecer, se vuelve impracticable.

La falta de iluminación es una de las quejas más repetidas por los usuarios de este potrero, que han dado luz a su reivindicación a través de las redes sociales. Piden al Ayuntamiento de Zaragoza que ilumine la zona, tal y como se ha hecho recientemente en Arcosur. “Tengo una niña de cinco años y también un sobrino que vive en la zona de Valdespartera y nos encontramos que estos días, en los que las tardes son relativamente buenas y no hace excesivo frío, no podemos usarlo porque no hay luz”, señala una vecina del barrio.

Y es que, el IDE Carlos Val es una instalación ampliamente utilizada debido a su situación, a escasos metros del colegio Valdespartera I. Cuando suena la campana, decenas de niños y sus padres acuden allí para jugar tras la jornada escolar, aunque las horas para divertirse las marca el sol. “No se puede aprovechar todo lo que nos gustaría por la falta de luz”, comenta la residente, que asegura que tras el cambio de luz de invierno tienen que irse a casa antes de las seis de la tarde.

Más información Se hizo la luz en el potrero de Arcosur más de dos años después de su inauguración

Además de las pistas multideporte, el otro gran atractivo de este potrero es su extensión. Se encuentra a varios metros de la carretera y es un recinto vallado, lo que permite a los más pequeños jugar tranquilos sin que sus padres tengan que preocuparse por el paso de vehículos. “En Valdespartera tenemos varios parques a lo largo de todo el paseo de Los Olvidados y en las calles adyacentes, pero esa zona en concreto es muy amplia y en ella no hay peligro. No hay pasos de cebra, ni semáforos, ni entradas a garajes”, afirma.

No obstante, a pesar de los deseos de los vecinos de la zona, fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza han asegurado que la instalación de luminarias en el potrero no está prevista para 2020. Los usuarios tendrán que practicar deporte a oscuras, como mínimo, un año más.

Esta no es la primera vez que los vecinos solicitan al consistorio una actuación en este sentido. Varios de ellos han interpuesto quejas a través de la página web de sugerencias del Ayuntamiento, aunque sin resultado. “La última que puse fue en el mes de octubre. La contestación que recibí fue la misma que las dos veces anteriores, que no hay presupuesto para ello”, señala una de las afectadas.

Otro vecino del barrio comenta que también sería una buena idea cubrir parte de la instalación, ya que en verano, durante las horas de sol, es imposible hacer uso de ella. “Hay solo dos árboles y hace mucho calor. Además, cuando comienza a bajar el sol y a anochecer, que es cuando se podría estar bien, tampoco podemos usarla porque no hay luz”. Asimismo, cree que en general, el recinto requiere de un mejor mantenimiento, ya que el pavimento no está en buen estado y cuando llueve se forman grandes charcos.

Más información Bancos rotos y maleza hasta las rodillas junto al potrero de Valdefierro

La petición también se ha realizado en varias ocasiones a través de los presupuestos participativos. Ya en 2017, dos propuestas señalaban la necesidad de realizar mejoras en el potrero, entre ellas, la instalación de luminarias. “En invierno anochece cuando aún es posible usar la zona deportiva, que queda vacía; y en verano la agradable temperatura permitiría estar en la zona aún cuando ya ha caído la noche; si bien, por la falta de luz no es posible”, recoge una de las peticiones.

Al parecer, las farolas de las calles que rodean el potrero no son suficientes para iluminar las pistas, y los vecinos quieren que se tome ejemplo de lo que ocurrió hace aproximadamente un mes en Arcosur. Allí se inauguró un sistema de iluminación eficiente mediante un pulsador que mantiene la luz durante una hora, y posteriormente, se apaga de manera automática.

También entonces la sociedad municipal Zaragoza Deporte aprobó en su Consejo de Administración un contrato para la iluminación de la Instalación Deportiva Elemental El Coloso, en Parque Goya, que también carecía de luz. La actuación también incluye la iluminación del ‘pump-track’, y se espera que esté lista en un plazo de cuatro meses.