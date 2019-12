Cubero se disfraza de Azcón por la ausencia del alcalde en el pleno

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Zaragoza convocado de urgencia por el gobierno PP-Cs para aprobar la encomienda de gestión con la DGA para la prestación de servicios sociales en 2020 ha estado marcado por la crítica de la oposición a las formas y el momento elegido, in extremis, para su celebración. Tanto es así que hasta seis concejales no han podido asistir a la sesión, entre ellos el alcalde, Jorge Azcón, una circunstancia que no ha dejado pasar por alto Alberto Cubero (ZEC).

El edil de los comunes se ha puesto en el salón de plenos durante unos instantes una careta del alcalde en su rostro, lo que le ha convertido en el centro de atención de los presentes momentos antes de iniciarse la sesión. “El alcalde no podía faltar”, ha señalado Cubero en tono de sorna posando para los periodistas presentes.

Posteriormente se ha iniciado el pleno con normalidad. Los ausentes a la sesión que, dada la premura de la convocatoria, no han podido asistir, han sido los concejales socialistas Lola Ranera, Inés Ayala y Chema Arnal; Fernando Rivarés por Podemos; el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano (Cs); y el propio alcalde, Jorge Azcón.