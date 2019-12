El Picarral entrega los premios de su certamen literario al son de Maríaconfussion

El del Certamen Literario del Picarral, que este año celebraba su edición más especial, entregó este viernes sus premios en una gala a la que acudieron cerca de un centenar de personas. El primer galardón recayó sobre 'Al son del jefe', de Lourdes Aso, mientras que 'De fulgor serrano', de Vicente Buisán y 'Un álbum muy personal', de Pilar Ciutad, consiguieron el segundo y tercer premio, respectivamente.

La entrega de premios estuvo marcada, como no podía ser de otra manera, por el 50 aniversario de la Asociación de Vecinos del Picarral, cuya comisión de mujeres se encarga de organizar el certamen desde hace 36 años. Precisamente, la temática del concurso escogida para esta edición fue 'Medio siglo de historias', aunque los participantes podían interpretar libremente ese ese lema. De hecho, el relato ganador describe la sensación que un profesor de secundaria tiene al enfrentarse a su clase.

Los jurados del Certamen este año fueron Carolina Esteban, Alex Regueiro y Teresa Álvarez que, además de seleccionar a los ganadores, seleccionaron también a los accésits que serán publicados en el libro editado por la Asociación Vecinal.

El libro 'Medio siglo de historias' verá la luz en la próxima edición del certamen. En la entrega de premios de este viernes, se presentó 'Del Rosa al Morado', que recoge los textos premiados en la anterior edición del concurso. Este viernes, tanto los participantes como el público que asistió al acto pudieron llevarse a casa un ejemplar.

"Es un reconocimiento que agradecen muchísimo", señala Pilar Añón, de la Comisión de Mujeres de la Asociación de Vecinos del Picarral. La edición, de 500 ejemplares, permite que los textos de los participantes sean leídos por centenares de personas. “Los repartimos por las bibliotecas y otras entidades. Lo que les interesa es extenderlo, y esta es una manera de llegar a mucha más gente”, añade.

Con todo, y a pesar de la promoción del certamen, la participación de este año ha sido ligeramente inferior que la de otros. En esta ocasión, los organizadores tan solo han recibido 22 obras, cuando otras ediciones "superaban las 40 o 50". Añón cree que ha podido ser por el lema escogido, aunque no es el único factor que ha podido influir en el descenso de participantes. "A lo mejor la gente no ha sabido entender bien el lema. Además, llevamos ya muchos años y ahora hay muchos más certámenes dentro de la ciudad", considera. No obstante, el jurado ha asegurado que el nivel de los textos presentados ha sido de una calidad "muy interesante".

El año pasado, José Antonio Belmonte con 'La carta a un maltratador', un texto en el que se pone en la piel de una víctima de la violencia machista, recibió el primer galardón. 'La esencia de las cosas', de Sagrario Minguillón y 'Las cosas nunca salen como uno ha previsto', escrito por Cristina Sanjuan, recibieron el segundo y el tercer premio.

El acto de entrega de premios estuvo presentado por la escritora zaragozana María Dubón, y como novedad, este año finalizó con una actuación de Maríaconfussion. “El acto ha servido para dar por finalizadas las celebraciones del 50 aniversario de la asociación y contamos con la presencia de Maríaconfussion, una mujer muy cercana a toda la problemática de la mujer y al feminismo”, explican desde la Comisión de Mujeres.

Al término, la asociación ofreció a los asistentes y participantes un pequeño ágape, como ya viene siendo habitual tras el fallo del jurado.

Cerca de un centenar de personas acudieron este viernes a la gala del Certamen Literario del Picarral. L. R.

Un escaparate para pequeños y grandes escritores

La entrega de premios del certamen es el colofón final a varios meses de duro trabajo por parte de las integrantes de la Comisión de Mujeres, que año tras año se encargan de definir la temática, difundir la convocatoria y medir el presupuesto para poder editar el libro recopilatorio. “Contamos con una subvención del Área de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza”, afirma Añón.

El certamen, una cita más que consolidada en al barrio, ha permitido a lo largo de sus 36 años de vida dar visibilidad a decena de escritores de todo tipo: desde los noveles hasta los más experimentados, pasando por jóvenes y mayores. "Gracias al certamen, algunos han visto publicadas sus primeras obras y otros han alcanzado un merecido reconocimiento, como Ángeles Irrisarri, Carmen Bandrés o María Lasala", presumen desde el colectivo vecinal, que se ha erguido en uno de los grandes motores culturales del barrio del Picarral.