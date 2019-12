"Mi padre nunca me había tocado antes así; lo noté raro, estaba como ido"

De hasta qué punto se han multiplicado las denuncias por abusos a menores por parte de sus padres o los novios de sus madres dan cuenta los cuatro juicios celebrados solo en lo que va de mes en la Audiencia de Provincial. El último en sentarse en el banquillo de los acusados ha sido Jonhatan B. G., un zaragozano para el que la Fiscalía solicitó este viernes cuatro años de prisión y cinco más de alejamiento de su hija por los presuntos abusos a los que la sometió el 7 de diciembre de 2016.

La pareja estaba separada, por lo que la niña, que entonces tenía 7 años, solo veía a su padre algunos fines de semanas y los periodos vacacionales. De hecho, los supuestos tocamientos se produjeron coincidiendo con el puente de la Constitución, cuando la pequeña pasaba unos días con su progenitor en casa de su abuela paterna. Como dejó ayer claro la menor a preguntas del presidente del tribunal, este no sería un caso de abusos continuados. «Mi padre nunca me había tocado así. Lo noté raro, estaba como ido», aseguró la niña.

Según esta, aquella noche su padre había estado «de fiesta, en algún concierto», por lo que cuando llegó a casa ella ya estaba durmiendo. «Pero tuve una pesadilla, me desperté asustada y me metí en su cama», contó. «Me quedé dormida de nuevo –continuó–, pero después empecé a notar que me tocaba las tetillas, el chirri y el culo». Con la espontaneidad propia de una niña que ahora tiene 10 años, la víctima reconoció que no entendió muy bien lo que estaba sucediendo, pero no le gustó. Por eso, se levantó de la cama –«me agarró y trató de retenerme», precisó– y se fue al salón, donde se puso a escribir la carta a Papá Noel.

El acusado siguió durmiendo en su cama y cuando se levantó, él y su hija se fueron a visitar belenes. Al parecer, la pequeña no le recriminó entonces nada. Sin embargo, cuando el hombre la llevó por la tarde a casa de su madre, en cuanto llegó, le explicó lo ocurrido a su abuela materna. Esa misma noche, acudían a comisaría a formular una denuncia contra el padre por presuntos abusos sexuales.

A la hora de dar su versión de los hechos al tribunal, el encausado negó ayer tajantemente haberse aprovechado de la niña. «Soy incapaz de hacer algo así», manifestó. El hombre explicó que aunque convivió con la madre de su hija durante algún tiempo, nunca estuvieron casados. Tanto él como su expareja –que compareció también en la vista en calidad de testigo– coincidieron en que la ruptura no fue fácil y llegaron a cruzarse varias denuncias. En cualquier caso, el acusado aseguró que nunca se desentendió de su hija e insistió en que fue él quien instó al juzgado para que estableciera un régimen de visitas. «Desde que pusieron la denuncia, hace casi tres años, no he visto a mi hija, pero ha sido solo por evitar más problemas», declaró.

El hombre dijo no entender cómo ha acabado en el banquillo acusado de unos hechos tan graves y dejó entrever que su excompañera o la abuela materna podrían haber manipulado a la menor. Sin embargo, ni la psicóloga ni la trabajadora social del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) que se entrevistaron con la niña apreciaron actitudes sospechosas que apunten a ello. «No tiene visos de que haya un relato dirigido por terceros», manifestaron las peritos a preguntas de la acusación particular, que ejerce el letrado Carlos de Bonrostro y que pide otros cuatro años de cárcel y un día para el padre. Para las especialistas del IMLA, el relato de la menor «es creíble y cumple todos los criterios».

La defensa, sin embargo, cree que no hay pruebas suficientes para condenar y pide la absolución.