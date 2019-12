Se agota el presupuesto para pagar los gastos sanitarios de los animales de la protectora

El Ayuntamiento de Zaragoza y la Facultad de Veterinaria ultiman el convenio del año que viene por el que alumnos de esta última atenderán a los animales de la protectora municipal. Sin embargo, este año el presupuesto de 60.000 euros se ha consumido antes de que termine el ejercicio, por lo que no se pueden seguir prestando, por ejemplo, los servicios gratuitos durante los primeros 15 días para las personas que adoptaban un animal de la perrera. "Estos días no se está realizando esa atención por parte de los veterinarios", han confirmado fuentes municipales, que han explicado que el motivo es que se ha agotado la partida dispuesta. Esta situación, que destacan que ha sido "heredada" de los anteriores regidores, se añade a la precariedad de las instalaciones de Peñaflor que vienen siendo denunciadas por todos los grupos, a la espera de que se pongan en marcha las obras de las nuevas.

Cuando una persona adopta un animal de los que aloja la protectora municipal situada en Peñaflor, si en las primeras dos semanas tiene algún problema puede acudir al Hospital de Veterinaria y se le atiende gratis. Este año, para 2019 el equipo de gobierno anterior hizo una previsión de 60.000 euros para este servicio y a esta alturas de diciembre se habría acabado el dinero. "No son muchas las atenciones", han asegurado desde el Consistorio, que confiesan que "no se hizo una previsión adecuada para este año".

En los nuevos presupuestos

Aunque no hay solución para los días que faltan del año, el gobierno municipal tiene previsto incrementar la partida para el año que viene, añadiendo 40.000 euros más, por lo que llegará hasta 100.000 euros. Pero eso ya será cuando se empiecen a aplicar los presupuestos del primer gobierno PP-Cs aprobados la pasada semana. "Hasta que no entre el presupuesto en vigor no se puede tocar ese dinero", han explicado.

Desde la Universidad de Zaragoza explican que el convenio para el año que viene se negocia sin problemas. El acuerdo con el Consistorio se suscribe a través de la Cátedra para el Fomento de la protección y el bienestar animal de la Facultad de Veterinaria. "Se está negociando para continuar el año que viene e incluso incrementar esa cuantía", han confirmado desde la Universidad. Han destacado que pese a la "disfunción" que se ha producido este mes, el fin de la partida casi coincide con las vacaciones en el campus, ya que las instalaciones universitarias cierran desde este lunes, 23 de diciembre, hasta el 2 de enero.