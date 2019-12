Losetas de Filosofía en el árbol de Navidad

Emotivo, nostálgico e, incluso, navideño. El decano de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, Eliseo Serrano, ha tenido la feliz idea de obsequiar este adviento aquellas losetas del suelo original del pasillo y el vestíbulo del antiguo pabellón de Filología que no han podido conservarse ‘in situ’. “Con el fin de que no fueran destruidas del todo y para ofrecer un bonito recuerdo al personal que ha pasado tantas y tantas horas de su vida en esta facultad decidimos rescatar y regalar unas cuantas losetas”, cuanta Serrano, que empezó a pergeñar la idea poco antes de que el antiguo edificio fuera demolido. De aquel inmueble había muchos elementos que debían conservarse: el mural cerámico de Ángel Grávalos, la parte de las escalinatas de mármol o los propios baldosines del suelo original, una suerte de pequeñas teselas grises y blancas que formaban dibujos, cuyo grueso está a buen recaudo. Las que por las obras no se pudieron conservar para reaprovecharlas después se fueron guardando con la intención de darles una finalidad “emotiva, nostálgica, casi melancólica”, apunta Serrano.

Así, estos baldosines se extrajeron y fueron sometidos a diversos tratamientos: primero se limpiaron a conciencia, luego se trató de consolidarlos y finalmente fueron objeto de un barniz para procurar su mejor conservación. Hace pocas fechas se envió una carta a las autoridades universitarias, los actuales y antiguos profesores de la facultad, el personal administrativo y de servicios, así como a los representantes de los estudiantes, para darles a conocer la iniciativa y para que, si tenían a bien, se acercaran a buscar este pequeño obsequio. A pocos días de la Navidad, en la facultad hay filas para recoger las losetas, en una bolsita de rafia y con una tarjeta de felicitación diseñada por Francisco Meléndez.

Son unas 600 unidades del pavimento original y, aunque en un principio se pensó que sobrarían, dada la buena acogida que ha tenido la iniciativa quizá se queden cortas para tantas novias como les están saliendo... “Son piezas de ceramistas valencianos, de la localidad de Nolla, y dado que la facultad fue inaugurada en 1941, calculamos que serán de finales de los años 30”, explica el decano.

Las losetas son pequeñas y están llamadas a tener un carácter decorativo -acaso entre estantes y libros- porque “por su tamaño difícilmente pueden servir de pisapapeles”. Las primeras que se comenzaron a recoger el martes ya se dejan ver estos días también por Twitter e Instagram, donde los usuarios felicitan al decano por la idea.

El pabellón de Filología fue demolido el pasado mes de marzo, después de que cesara la actividad en su interior hace ya casi dos años. Precisamente hace unos días se retomaron las obras de la Facultad de Filosofía y Letras, una vez se hubo que redefinir el proyecto tras hallar deficiencias en la estructura. El contratiempo supone finalmente un incremento de 2,5 millones contemplados en la previsión de reserva y en la Universidad aseguran que, aunque concluirán unos meses más tarde, no impedirán su apertura en el curso 2022-23.