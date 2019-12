Los castores siguen con su expansión y se asientan ya en pleno centro de Zaragoza

Los castores le están cogiendo el gusto a vivir en pleno casco urbano de la quinta ciudad de España. No son pocos los zaragozanos que en las últimas semanas o meses se han sobresaltado al ver a alguno de estos enormes roedores paseando con total naturalidad por las orillas del Ebro e, incluso, por algún parque cercano al cauce. De hecho, en el Ayuntamiento de la capital aragonesa han recibido varias llamadas alertando de su presencia y preguntando cómo hay que actuar con ellos.

Su presencia en Zaragoza ya era conocida, pero hasta hace poco sus visitas a la capital eran esporádicas. Su carácter discreto y huidizo hacía que fuera difícil detectarlos. Salían sobre todo de noche y solo las cámaras nocturnas automáticas que colocan los naturalistas conseguían retratarlos. Ahora, más de un zaragozano ha podido fotografiarlos y grabarlos en vídeo sin demasiados problemas. Eso sí, los expertos piden que no se les moleste, que por supuesto no se les toque (son bonachones, pero no dejan de ser animales silvestres) y que se les observe a una distancia prudencial de al menos 10 o 15 metros.

Juan Roberto Mora, aficionado a la fotografía y a los animales, consiguió unas buenas imágenes de un ejemplar recientemente. A plena luz del día, consiguió retratarlo "por suerte", mientras caminaba por la orilla del Ebro en Zaragoza, en un lugar que prefiere no revelar para no añadir ‘presión’ a esta familia de castores. "Son muy mansos, y en Zaragoza el peligro es que se les acercan los perros, personas que quieren jugar con ellos e incluso gente que quiere agredirlos", alerta.

Unos jardineros de FCC también grabaron recientemente un vídeo de un ejemplar de gran tamaño. Los castores son los roedores más grandes de todo el hemisferio norte, y los segundos más grandes del mundo. Pueden llegar a pesar unos 30 kilos. Son estrictamente vegetarianos, ya que se alimentan de la corteza y las hojas de sauces, álamos y fresnos, principalmente, además de vegetación acuática.

Pero, ¿cómo han llegado hasta Zaragoza? El castor europeo ha habitado en la península desde hace un millón y medio de años. Se dio por extinguido en el siglo XIX por la explotación de sus pieles, carnes y glándulas, muy usadas en perfumería y medicina antigua. Sin embargo, el castor volvió al Ebro en 2003. Lo hizo de forma ilegal, ya que unos belgas soltaron sin permiso 18 ejemplares de origen centroeuropeo en el soto de Alfaro, en La Rioja. Al haber sido introducido de esta forma, fue tratada como especie invasora y entre 2009 y 2012 se capturaron 26 animales.

Sin embargo, y por decisión de la Comisión Europea, desde este año está considerada oficialmente como una especie renaturalizada en España. Al estar incluida en la Directiva Hábitats, hay una protección estricta de la especie en toda la Unión Europea. El Gobierno de Aragón todavía no ha la ha incluido en su listado de especies silvestre en régimen de protección, pero podría hacerlo próximamente. Aún así, su protección real está garantizada en toda España al estar afectada por la directiva europea.

Su expansión por Aragón ha sido muy rápida. Está en el Ebro, pero también en el Aragón, el Onsella, el Arba, el Gállego, el Cinca, el Jalón y el Martín. La DGA ha hecho estimaciones de que solo en el cauce principal del Ebro en la Comunidad puede haber unos 120 ejemplares. "La población comienza a reproducirse rápidamente", comentan desde el departamento de Medio Ambiente, donde también admiten que las quejas de agricultores por los daños sufridos también han ido en aumento.