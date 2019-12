Pilar Alegría critica el "recorte" de 3,5 millones en políticas medioambientales de Azcón

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Pilar Alegría, cree que la coalición PP-Cs ha dado desde su llegada «pasos atrás» en la lucha contra el cambio climático. Coincidiendo con la presencia del alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, en la cumbre de Madrid COP25, la edil socialista cifró este miércoles en 3,5 millones de euros los «recortes» en materia medioambiental que ha aplicado el gobierno conservador. Y no fue la única. Desde el grupo municipal de ZEC también criticaron la paralización de proyectos ‘verdes’, como la construcción de carriles bici o las ayudas al coche eléctrico, entre otras.

«Que Azcón se erija como un alcalde medioambientalista es un chiste de mal gusto», destacó Alegría, que defendió que «ese compromiso hay que demostrarlo con hechos». Sin embargo, para la portavoz socialista, el gobierno PP-Cs «ha eliminado de un plumazo 3,5 millones de euros» en esta área. En concreto, destacó partidas sin ejecutar como 800.000 euros para la lucha contra el cambio climático, la cancelación de la línea 2 del tranvía, «uno de los transportes más sostenibles», medio millón en para cargadores de vehículos eléctricos, y otras cuantías menores destinadas a la renovación de filtros de potabilizadoras o a huertos escolares, entre otros.

«No estamos mejorando, estamos dando pasos atrás en cuestiones que Zaragoza había sido pionera», denunció Alegría. Respecto al proyecto de producción de energía renovable por parte del Ayuntamiento de Zaragoza que hizo público Azcón esta semana, la edil del PSOE no se mostró en contra, pero criticó la falta de información facilitada por el gobierno. «Desconocemos el trabajo que se quiere realizar, llegar a generar esa energía no es una cuestión sencilla, lleva un trabajo arduo detrás y no sabemos cómo lo van a hacer», advirtió.

Por su parte, desde el grupo municipal de Zaragoza en Común (ZEC), señalaron en un comunicado que «todo lo que Azcón puede aportar acerca de política municipal en materia medioambiental es gracias a la herencia» del anterior equipo de gobierno.

«El departamento de Medio Ambiente está paralizado desde la llegada de PP y Cs a la Alcaldía y su actividad se limita a la inercia de las políticas contra el cambio climático impulsadas por el gobierno de Zaragoza en Común en la pasada legislatura», advierten. «Hay que reducir el consumo de energías y materias primas, pelearemos porque Zaragoza siga siendo una ciudad ejemplar en la lucha contra el cambio climático, y pediremos que el presupuesto municipal recoja las partidas necesarias para impulsar la Estrategia de Calidad del Aire de Zaragoza 3.0», señaló el portavoz de los comunes, Pedro Santisteve.

Más financiación del Estado

Mientras, el alcalde participó en una de las conferencias de la Cumbre del Clima de Madrid COP25, donde defendió la necesidad de mejorar la financiación local para que los ayuntamientos puedan desarrollar proyectos eficaces contra el cambio climático. Además, Azcón reclamó que desde el Ministerio de Transición Ecológica se cree «un índice de ciudades sostenibles que permita medir la eficacia de las medidas que se adopten». «Tenemos recursos limitados y es necesario saber cuáles funcionan y con qué grado de eficiencia para conseguir la mejor rentabilidad», argumentó.

El alcalde, además, expuso su proyecto para que la ciudad produzca energía renovable mediante un convenio con empresas de producción eólica del entorno con el que ahorrar hasta un 30% de la factura eléctrica municipal.