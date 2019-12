Procesado por una triple tentativa de homicidio en Paracuellos de Jiloca

La Audiencia Provincial sentará pronto en el banquillo de los acusados a Diego H. T., un vecino de Zaragoza al que la Guardia Civil detuvo hace ahora casi un año tras sembrar el pánico en Paracuellos de Jiloca, donde llegó a disparar contra tres personas con el objetivo de cobrar una supuesta deuda de drogas. Concluida la investigación, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Calatayud acaba de dictar auto de procesamiento contra el joven, al que no solo considera presunto autor de tres tentativas de homicidio, sino también de otros seis delitos: amenazas, robo con fuerza en las cosas, daños, conducción temeraria, desobediencia y tenencia ilícita de armas.

La Fiscalía y la acusación particular todavía no han presentado sus escritos de calificación, pero dada la premeditación con la que actuó el autor de los disparos no se descarta que alguna o ambas terminen pidiendo que se le condene por una triple tentativa de asesinato. De ser así, y dada la larga lista de delitos que se le atribuyen, Diego H.T. podría enfrentarse a una pena superior a 30 años.

El encausado lleva en prisión provisional desde el 14 de diciembre de 2018, cuando fue detenido tras una temeraria huida por la A-23. Pasados tres meses, su abogada, Carmen Sánchez Herrero, intentó que le concedieran la libertad provisional. Sin embargo, primero el juez instructor y más tarde la Audiencia de Zaragoza se opusieron a que saliera de Zuera. Esta última recordaba en su auto que el investigado había amenazado de muerte a un hombre contra el que había llegado a disparar, por lo que no podía descartarse que volviera a intentarlo.

Un robo y dos tiroteos

Los hechos por los que Diego H. T. tendrá que responder ante la Justicia se remontan a la madrugada del 6 al 7 de diciembre, cuando rompió la cerradura de una vivienda en Munébrega –habilitada como despacho– para forzar después una caja fuerte y llevarse las tres escopetas y el rifle que había dentro, así como abundante munición.

Fue pocos días después, el 12 de diciembre, cuando el zaragozano se presentó en una finca de Paracuellos de Jiloca y abrió fuego contra R. R. A., el joven con el que supuestamente quería saldar cuentas. La víctima se había acercado hasta allí para pasear a los perros y con él se encontraba su novia, que también tuvo que resguardarse de los disparos.

Según declaró el tiroteado posteriormente a la Guardia Civil, cuando acababa de llegar al paraje y estaba aparcando marcha atrás, vio a un individuo salir de entre unos matorrales y aproximarse hacia ellos con una escopeta entre las manos y la cara cubierta con una bufanda tipo braga. Esto le hizo reaccionar, meterse de nuevo en el coche y salir de la finca pisando el acelerador. En la huida llegó a escuchar entre dos y cuatro disparos, aunque no resultaron heridos. Acto seguido, R. R. A. llamó al 112 y una patrulla de la Benemérita acudió al lugar.

Diego H.T. logró escapar, pero regresó al día siguiente a la misma finca de Paracuellos de Jiloca. Pensó que el joven al que había disparado 24 horas antes se encontraba dentro de una caseta, por lo que volvió a abrir fuego contra las ventanas y las puertas. Sin embargo, quien realmente estaba en el interior era G. N. I., de 37 años. El procesado apretó el gatillo hasta nueve veces, pero, afortunadamente, ninguna de las balas alcanzó al ocupante de la caseta. Y cuando el atacante vio que no era la persona a la que buscaba, decidió marcharse.

Cuando investigaba ambos tiroteos para tratar de identificar al autor, un tercer varón les comunicó que había estado recibiendo mensajes a través de Whatsapp del sospechoso en el que le decía que iba a matar a R. R. A. por una deuda por drogas.