Condenan a una empresa de recobros que exigía el pago de varias facturas a una zaragozana

Una zaragozana acaba de ganar su particular batalla judicial contra Intrum Debt Finance, la empresa de recobros que la llevó a los tribunales para exigirle el abono de varias facturas telefónicas. La compañía le reclamaba 983 euros por recibos devueltos, pero no solo se quedará sin cobrar sino que tendrá que hacer frente a las costas judiciales, incluidas las del abogado que la mujer se vio obligada a contratar para defenderse. Así lo ha decidido la titular del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Zaragoza, en una sentencia contra la que no cabe recurso y en la que explica a la demandante que no ha podido acreditar el «concreto origen» de la deuda.

Fue a mediados de este año cuando esta zaragozana recibió una carta de Intrum Debt Finance comunicándole que había comprado una cartera de deudas a Vodafone y que ella figuraba entre los morosos. La compañía le advertía que si no abonaba el supuesto impago se lo reclamaría a través de los tribunales. Y eso fue lo que hizo, iniciando un procedimiento monitorio en un juzgado civil de la capital aragonesa.

Ello obligó a la mujer a contratar a un abogado que la asesorara, gracias al cual supo que de no oponerse a dicho procedimiento, al tener un importe inferior a 2.000 euros, el juzgado dictaría un decreto con fuerza ejecutiva en base al cual podrían pedir el embargo de sus cuentas. «Se trata de la estrategia habitual de este tipo de empresas. Compran deuda a precios muy baratos y luego reclaman. Da igual que el impago esté prescrito o mal planteado. Si el afectado se desentiende y no se opone al monitorio, termina siempre pagando», explica el letrado Francisco Antoranz, del despacho Ariza Abogados.

Prescripción a los tres años

Las facturas telefónicas por las que reclamaban a la mujer casi mil euros estaban fechadas en 2013 y 2014, razón por la cual Antoranz alegó en nombre de su clienta que, al haber pasado más de tres años, el derecho a cobro había prescrito. De hecho, citaba una sentencia del Tribunal Supremo en su Sentencia de 12 mayo de 2006 en la que se posicionaba a favor de este plazo de prescripción trienal.

Al oponerse al pago exigido por Intrum Debt Finance, el abogado recordaba también a la jueza que el dinero lo exigía un tercero y no la empresa con la que supuestamente se generó la deuda y que en el procedimiento judicial no se había aportado el contrato suscrito entre la compañía telefónica y la clienta. Finalmente, la magistrada encargada de dictar sentencia ha basado su desestimación de la demanda en este último punto. «No se aporta contrato ni condiciones del mismo», recuerda.

Si no se contesta a la demanda, se reconoce la deuda

No es la primera vez que la Justicia desbarata la estrategia de una empresa de recobros en Zaragoza. De hecho, a otra vecina de la capital aragonesa le llegó hace algún tiempo una carta de la firma LDF 65 reclamándole 2.000 euros por varias facturas telefónicas de Amena.

La demandada no sabía ni quién era la empresa que le había denunciado ni de dónde salían esas facturas. Y aunque le advertían que no necesitaba personarse con abogado y procurador en la causa, ella decidió buscar asesoramiento legal. Así se enteró de que, de no haber contestado al procedimiento monitorio –como se conoce en el argot judicial– iniciado por la firma de recobros, habría reconocido implícitamente la deuda.De ahí que LDF 65 fuera condenada entonces por «mala fe».