Herido un ciclista en una colisión contra un turismo en Delicias

Un ciclista ha resultado herido la mañana de este sábado, 7 de diciembre, en una colisión contra un turismo, en la avenida de Navarra, en el barrio zaragozano de Delicias.

Según ha informado la Policía Local, la colisión frontolateral se ha producido sobre las 11.15 de este sábado en un paso de peatones sin semáforo, a la altura de la calle de José María Leminyana Alfaro.

La conductora del turismo, M. C. A. C., de 56 años, ha resultado ilesa, mientras que el ciclista, Y. C., de 24 años, ha sido trasladado en ambulancia a un centro hospitalario con lesiones de carácter leve.

Ambos conductores han arrojado resultados negativos en las pruebas de etilometría.