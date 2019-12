La sentencia sobre la cesión del Luis Buñuel divide a los vecinos

Los vecinos del Gancho se muestran divididos ante la sentencia que anula la cesión del Centro Social Luis Buñuel que, de convertirse en firme, podría incorporarse a la red de centros cívicos del Ayuntamiento de Zaragoza. Mientras tanto, continúa con su actividad habitual y, de hecho, este domingo tiene varias actividades programadas.

"Menos mal que está este centro aquí porque la asociación que lo gestiona realiza cursos de teatro, fotografía y actividades para jóvenes y mayores. Y todo ello de manera altruista", afirma Israel Tubilleja, uno de los vecinos que se muestran en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en la que se anula la cesión municipal por parte de ZEC del antiguo instituto Luis Buñuel de Zaragoza a la asociación Centro Social Comunitario Luis Buñuel, la misma que los años previos había ocupado este edificio.

Todavía cabe recurso de apelación pero, al contrario que Israel, otros vecinos esperan que el dictamen se mantenga. "Sé que hay actividades en el centro, pero realmente no las percibo. No se abren al barrio", lamentó Gloria González. Con una opinión similar se manifestó Nieves Pascual, otra residente que espera que finalmente se cierre y se utilice con fines más positivos para todos: "Podrían adecuarlo como centro de día para los mayores o, si quieren que sea un centro cívico, que tengan en cuenta la situación de soledad que viven muchas personas mayores del barrio".

Un futuro centro cívico

El dictamen recoge que, en el momento de que la sentencia sea firme, el edificio deberá volver a la situación jurídica que tenía antes de que el Ayuntamiento lo cediera a la citada asociación, por lo que retornará a la red de centros cívicos municipales. La consejera municipal de Infraestructuras y Medio Ambiente, Patricia Cavero, explicó que la sentencia ratifica que se produjo un uso indebido del espacio, que el Consistorio pagó gastos y financió obras y que ha venido albergando actividades ilegales, con especial referencia al mercadillo que se celebra en el centro.

Unas iniciativas que no convencen a todos los vecinos de la zona y algunos lamentan "la suciedad" que generan. Otros, por el contrario, recalcan que no tienen inconvenientes sobre quién gestiona el espacio. "Me es indiferente", puntualiza Beatriz. Aun así, esta residente subraya que lo ideal sería que hubiera más actividades de las que se pudiera beneficiar todo el barrio. "Desde hace un tiempo, las personas mayores pueden acudir a clases de gimnasia, pero antes no les permitían acceder", lamenta María del Carmen, quien señala que algunas de sus amigas han acudido y se lo han recomendado.

Mientras tanto, el centro sigue con su actividad habitual. Este domingo hay programado un vermú a la chilena, que se desarrollará a partir de las 11.00 y durante el que se llevarán a cabo juegos tradicionales de Chile, talleres para niños e incluso una clase de zumba. Y, a partir de las 17.00, tendrá lugar un ‘tardeo dominguero’.

"Me parece mal que se cierre porque se realizan clases, hay conciertos...", recuerda Francisco Javier López. Este vecino de la zona también critica la existencia de quejas vecinales contra estos espacios, como las ocurridas en Las Armas. Este centro celebró ayer su sexto aniversario con varias actuaciones musicales y la Asociación de Vecinos Casco Histórico Lanuza hizo una protesta silenciosa para mostrar su malestar por los ruidos, la suciedad y otros aspectos que consideran negativos respecto a este espacio.

Esta misma asociación vecinal mostró a través de las redes sociales su apoyo a la continuidad de la gestión actual del Centro Social Luis Buñuel. De hecho, señaló que empezarán una campaña de apoyo en la que se incluirán movilizaciones tanto por parte de los vecinos como de otros movimientos sociales.