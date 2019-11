Piden más vigilancia en los parques de La Jota para evitar actos vandálicos

La Asociación de Vecinos de La Jota ha pedido en los últimos días más vigilancia policial en los parques del barrio para evitar actos vandálicos como el producido el pasado fin de semana. Al parecer, y según trasladó una vecina al colectivo, alguien trató de encender una hoguera en el interior de la casita de la zona infantil del parque de Oriente.

Por suerte, no se produjeron daños materiales de gravedad y la estructura solo se ennegreció un poco, pero los vecinos creen que este tipo de actos podrían salir muy caros a quienes los comenten. “Se les podría haber ido de las manos y podría haber sido peligroso hasta para ellos”, señala Juan Antonio Andrés, presidente de la entidad vecinal.

Inmediatamente después de conocer lo sucedido, la asociación lo comunicó vía web al Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zaragoza, y el mismo lunes se procedió a su limpieza. El colectivo también se puso en contacto con la Policía Local de Zaragoza para reclamar más vigilancia en estos espacios, aunque por el momento no han recibido ninguna contestación. “Sabemos que no van a poner un policía en cada parque para vigilar que no pasen estas cosas, pero por lo menos que los coches pasen un poco más a menudo por las zonas de los parques”, explica Andrés.

Desde la asociación reconocen que el parque de Oriente nunca había sufrido un acto vandálico de estas características, aunque sí otro tipo de gamberradas. “Alguna vez han robado cuerdas de los juegos infantiles o han hecho lo típico de dar la vuelta a los columpios y dejarlos colgados arriba del todo. Eso se puede considerar una trastada, pero de ahí a intentar encender una fogata en la caseta, nos parece vergonzoso”, añade Andrés.

Además, aseguran que se trata de una zona infantil muy utilizada, ya que en los bloques nuevos que hay junto al parque viven muchas familias con niños pequeños. “Los domingos esto está lleno de gente”, comenta Andrés, que apela al civismo de los ciudadanos para mantener en buen estado este tipo de instalaciones. “Ya que hay pocas zonas de juego, que por lo menos estén en condiciones y no las vandalicen”, apunta.

Otro de los problemas que sufre este parque es, según viene denunciando el colectivo desde algún tiempo, la pérdida de árboles. “Hay cifras que hablan de más de 300 ejemplares perdidos en los últimos años en la zona del parque de Oriente y la ribera”, señala el presidente. Alguno de ellos sufrió especialmente con la rotura de la bomba que dejó al parque sin riego varias semanas durante el verano.

Por este motivo, la asociación pide al consistorio “que se acuerden este parque, del del Royo del Rabal y de las calles del barrio” cuando pongan la plantación de 3.000 árboles al año anunciada hace aproximadamente un mes para acabar con los alcorques vacíos de la ciudad.

En el caso del parque Royo del Rabal, el colectivo también demanda la mejora de los viales y el vallado de la zona infantil, ya que ahora es fácilmente accesible para los perros que pasean sueltos y muchos hacen sus necesidades allí. La instalación de porterías y el arreglo de la cancha de baloncesto completan la lista de peticiones en las que la asociación está trabajando.

Para controlar mejor estas y otras reclamaciones, el colectivo está poniendo en marcha un sistema informático con el que poder hacer un seguimiento más exhaustivo de todas las reivindicaciones vecinales. “Tiene una base de datos con la que se podrá ver su trayectoria, de qué vecinos o colectivos ha partido la idea, en qué estado está la reclamación…”, concluye Andrés.