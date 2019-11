Se reanudan las obras de Filosofía y Letras sin la necesidad de pedir "más inversión"

Las obras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza se retoman. "Ya está completamente definido el proyecto de modificación, su valoración, lo presentamos esta semana en el Gobierno de Aragón", ha dicho el vicerrector Francisco Serón, después de que las obras se paralizasen en julio tras hallar deficiencias en la estructura, lo que ha obligado a recalcular el proyecto. Finalmente, supone un incremento de 2,5 millones contemplados en la previsión de reserva y que, aunque concluirán unos meses más tarde, no impedirán su apertura en el curso 2022-23.

La prioridad, ha dicho Serón, es eliminar los elementos perjudiciales del edificio: "hoy-por este lunes-, la empresa ha comenzado a impartir a todas las personas que están en la obra un curso de formación para eliminar los elementos que son nocivos para la salud, que es lo primero que se va a hacer. Después, dentro de 10 o 12 días veremos excavadoras y máquinas trabajando".

Los materiales nocivos no fueron la única deficiencia que se encontró. "Las bajantes y unos almacenes de agua hay que quitarlos de ahí", aunque "no se utilicen". Además, "la estructura metálica que sustenta todo el edificio nunca ha puesto en peligro a la gente que estaba dentro, pero ahora no cumple las normas y, por tanto, hay que reforzarla", ha explicado el vicerrector.

Finalmente, no será necesaria una ampliación del presupuesto para las obras de reforma y ampliación de la facultad. La cuantía máxima impuesta por la DGA ascendía a 22 millones, sin embargo, la licitación salió por algo más de 17,4. "Con esta nueva ampliación volveremos otra vez a los 22, que era el dinero que el Gobierno de Aragón contaba que podía tener como tope para esta inversión. Con lo que no hay que pedir más inversión", ha indicado Serón.

Aunque los trabajos se reinicien a principios de diciembre, se seguirá estando en plazo para que la nueva facultad pueda estrenarse en el curso 2022-2023, tal y como se estableció.