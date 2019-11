Los Bomberos rescatan al zorro 'Chiquitín', atrapado en una bobina de madera

La historia de este rescate comenzó a gestarse en marzo de este año, cuando Óscar Martínez Castillo y su compañero, ambos vigilantes de la empresa Prosec, comenzaron a hacer el servicio que cubre una antigua central eléctrica que se ubica en el camino de La Rabosera, en Las Pedrosas. "Por allí solía aparecer una pareja de zorros, macho y hembra, y nosotros les dábamos comida", comenta Óscar Martínez. Tanto fue así, que los zorros se hicieron asiduos del lugar.

El caso es que la pareja crió y también visitaban la zona las crías, a quienes los vigilantes conocían como Chiquitín, Mediano y Gordito. "Hace un tiempo, los padres dejaron de venir pero las crías nos siguen visitando todos los días y les damos comida". Pero este lunes por la mañana, al llegar a la zona Óscar se ha encontrado que el cachorro al que conocen como Chiquitín había quedado atrapado por la cabeza en una bobina de madera y no podía salir. La operación era complicada porque para sacar al zorro había que serrar la bobina y no había mucho margen para maniobrar.

"Cuando lo he visto he llamado al 112 y han venido los Bomberos de la DPZ", apunta Óscar. En concreto, hasta la zona se han desplazado Bomberos voluntarios de Zuera. El coordinador de estos bomberos voluntarios, José María Salas es el que se ha encargado de manejar la sierra eléctrica para abrir la bobina. "Había que tener cuidado para no dañar al animal ,aunque el vigilante lo sujetaba. En la bobina había restos de basura y de comida y se ha debido de meter ahí para buscar. Era un cachorro y nos ha llevado unos 20 minutos sacarlo", apunta.

Como se aprecia en el vídeo, tras la liberación, Chiquitín ha salido escopeteado.

Un buitre decapitado

Los Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón también han encontrado el cadáver de un búho Real decapitado. El hallazgo ha tenido lugar en la zona de La Ribagorza, y el cuerpo del animal ha sido trasladado al espacio de La Alfranca para averiguar las circunstancias de su muerte.