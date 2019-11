Las críticas de un fiscal al juez del juicio del crimen de los tirantes obligan a actuar al TSJA

Las críticas vertidas por el fiscal decano de Zaragoza, Rafael Soteras, contra el magistrado José Ruiz Ramo por la forma en que dirigió el juicio con jurado del llamado crimen de los tirantes han obligado a intervenir al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que aprovechará la reunión que celebra este viernes en Huesca su sala de gobierno para abordar el asunto y valorar si cabe trasladar una queja formal a la Fiscalía Superior de Aragón. De hecho, así lo reclaman tanto el aludido como otros compañeros de la judicatura, que cuestionan el momento –Ruiz Ramo todavía no ha dictado sentencia– y la forma tan categórica de pronunciarse de un miembro del Ministerio Público que ni siquiera estuvo presente en la vista.

A través de un artículo de opinión publicado en HERALDO el pasado martes, 19 de noviembre, Soteras hablaba de un «cúmulo de anomalías» que habían conducido a «un desafortunado e injusto veredicto del jurado». Al sentir cuestionada su «honorabilidad, profesionalidad e imparcialidad», el también presidente de la Sección III de la Audiencia de Zaragoza replicó al día siguiente a fiscal decano con otro artículo en el que recordaba que «ninguna queja» formularon en su momento las partes personadas: acusación pública, particular, popular y defensa. El magistrado iba más allá y afeaba al fiscal que le «intente presionar» cuando todavía no ha dictado sentencia ni fijado la pena de prisión que impondrá a Rodrigo Lanza, de 35 años, por la muerte del zaragozano Víctor Laínez, de 55.

Cabe recordar que el Ministerio Público acusaba inicialmente al procesado de un delito de asesinato por el que solicitaba una condena de 25 años de cárcel. Sin embargo, el veredicto del jurado solo declaró a Lanza culpable de un delito de lesiones en concurso con un homicidio imprudente, por lo que la pena a imponerle no podrá ser inferior a un año, pero tampoco superior a doce.

A través de su artículo, Soteras reprochaba a Ruiz Ramo desde que consintiera al acusado sentarse en el mismo estrado que los abogados, hasta permitir al letrado de la defensa, Endika Zulueta, interrumpir «sistemáticamente» los interrogatorios de las acusaciones. El fiscal criticaba también al magistrado-presidente por consentir que las periciales forenses se celebraran a puerta cerrada, así como por quedarse «mudo» cuando Zulueta, en su informe final, exhibió un puño americano. No en vano, Soteras le recordaba que se trata de una «arma prohibida» cuya mera tenencia está sancionada.

Bellido y Zazurca, prudentes

El presidente del TSJA, Manuel Bellido, reconoció este miércoles su preocupación por este tema y confirmó que será abordado en la junta de gobierno que se celebra este viernes en Huesca.Se trata de un órgano presidido por el propio Bellido y en el que tienen representación los presidentes de las tres Audiencias Provinciales; los de las tres salas del TSJA (Bellido está al frente de la sala de lo Civil yPenal); así como los seis vocales elegidos por los jueces.

Como esta sala solo tiene potestad para incoar expedientes disciplinarios a los miembros de la judicatura, lo que se valorará es si corresponde elevar protesta ante la Fiscalía.

Por su parte, el fiscal jefe de Zaragoza, Felipe Zazurca, insistió ayer en que el artículo en el que se cuestiona el proceder del magistrado Ruiz Ramo fue redactado por Soteras «a título personal y nunca como representante del Ministerio Público». De hecho, asegura que no fue informado de su publicación ni conocía su contenido. Por todo ello, consideró conveniente esperar a que se pronuncie el TSJA. «Y en caso de que llegue una queja formal, será la Fiscalía Superior de Aragón la que decida si cabe o no abrir expediente», apostilló.

En cualquier caso, tanto Bellido como Zazurca quisieron dejar constancia de que este es un caso aislado dentro de las cordiales relaciones que mantienen la Fiscalía y Poder Judicial en Aragón.

Rafael Soteras, fiscal: «Escribí un artículo de opinión como ciudadano»

El fiscal decano de Zaragoza, Rafael Soteras, explicó este miércoles que el artículo de opinión que escribió sobre el juicio del crimen de los tirantes lo hizo «amparado en el derecho a la libertad de expresión» y «como un ciudadano». Es decir, «desprovisto de mi atribución profesional», puntualizó. Según este, sus críticas respecto a «las anomalías» que se han producido en la vista oral se ciñen a «la base de tratarse de un juicio público», y «todo lo dicho fue presenciado por las partes, los familiares, cincuenta personas del público, más innumerables medios de comunicación». «¿Qué dirían los magistrados del Tribunal Supremo y de tantos otros órganos judiciales, los cuáles están siendo permanentemente criticados y valorados durante la celeberación de juicio por las personas de la más diversa índole?», se preguntó Soteras, quien se sintió «muy apoyado» por miembros de la judicatura, de la fiscalía y de la abogacía. Coincidió este artículo con que la Unidad Progresista de Fiscales se pronunció ayer en favor de la «libertad de expresión» de los miembros de la carrera fiscal.

José Ruiz Ramo, magistrado: «Parece que quiere influir en mi sentencia»

«Espero que el TSJA envíe su pronunciamiento a la Fiscalía y esta abra un expediente». Así de contundente se mostraba ayer el magistrado José Ruiz Ramo ante las acusaciones vertidas por el fiscal Rafael Soteras sobre la forma, en su opinión parcial, en que ha dirigido el juicio contra Rodrigo Lanza. Ruiz Ramo trasladó ayer su queja al presidente del TSJA, Manuel Bellido, y le comunicó que no le parecía bien la postura del Ministerio Fiscal.

«Ingenuo o no (como lo menciona en el artículo), me acusa de prevaricador y me ha enfadado. Además, lo hace en el momento en que estoy poniendo una sentencia, con lo cual entiendo que está presionando», manifestó. «Yo qué culpa tengo de que el jurado haya hecho lo que le ha parecido. ¿Dicen que el jurado no ha entendido nada?, claro que lo ha entendido, si quedaron 6 a 3, lo que pasa es que no fue lo que defendía la Fiscalía». Ante la posibilidad de actuar legalmente contra el fiscal, manifestó: «Si me dan un tipo de satisfacción, me olvidaré de las acciones legales». Ruiz Ramo lleva 42 años de carrera profesional.