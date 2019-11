Los afectados por el ferial de Valdespartera rechazan rechazan repetir el modelo en las Fiestas del Pilar

Cada vez que se pone sobre la mesa la configuración de las Fiestas del Pilar se genera un aluvión de reacciones. En esta ocasión, la polémica ha saltado tras conocer que el gobierno PP-Cs se inclinaría por mantener un solo macroespacio de ocio para las próximas fiestas. Con todo, fuentes del Ayuntamiento han confirmado que todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto y todas las opciones siguen abiertas, ya que acaban de comenzar las reuniones “con grupos políticos y grupos de trabajo internos”.

Esta postura no ha sentado bien entre los integrantes de la Plataforma de Afectados por el Recinto Ferial de Valdespartera, que lamentan que el consistorio no se haya interesado por conocer su opinión y rechazan de plano volver a repetir la fórmula de estos dos años atrás. “Estamos molestos con el Ayuntamiento porque no ha convocado a ninguna reunión a ningún colectivo vecinal del barrio. Nos hemos puesto en contacto para solicitar una reunión de cara al planteamiento de las fiestas del año que viene, pero nada”, apuntan desde la plataforma.

No obstante, desde el consistorio aseguran no haber recibido todavía dichas solicitudes, pero lanzan un mensaje de tranquilidad al colectivo diciendo que las reuniones “se están llevando a cabo con todas las asociaciones o colectivos que lo solicitan”.

Según la plataforma de afectados, Zaragoza no necesita de un recinto como Espacio Zity para celebrar sus fiestas. “El Ayuntamiento viene a decir que una ciudad tan grande necesita un macroespacio así y nuestra visión no es esa”, aseguran. La plataforma plantea un modelo de ocio descentralizado, con actividades y actos programados en todos los barrios, aunque son conscientes de que esa pelota está en el tejado del consistorio. “Seguiremos peleando. Estamos adscritos a la Plataforma Stop Ruido para unir fuerzas y que nos escuchen”, aseguran.

El colectivo también se ha pronunciado sobre la posibilidad de ampliar el aforo del recinto para poder concentrar allí a todos los peñistas, tanto a los de Interpeñas como a la Unión Peñista de Zaragoza, que llegó a un acuerdo con el promotor del Espacio Zity para poder celebrar ahí las fiestas. “Estamos totalmente en contra. Aumentar el aforo supondría aumentar que el recinto estuviera todavía más cerca”, señalan desde la plataforma. Además, consideran que congregar a más gente agravaría los problemas que sufren los vecinos durante todo el Pilar. “Cuanta más gente haya, más problemas de seguridad habrá. También se generará más ruido, más suciedad, más actos vandálicos y más problemas de movilidad”, apuntan.

“No nos vemos compensados de ninguna manera”

Tampoco ha gustado entre los miembros de la Plataforma que los grupos municipales consideraran que el Ayuntamiento ha hecho una fuerte inversión en el recinto ferial y que hay que rentabilizarla. “Nos enerva sobremanera, porque nosotros no nos vemos compensados de ninguna manera por los perjuicios que nos acarrea. Al revés, tenemos destrozado un espacio infantil y los parques llenos de cristales”, afirman.

Además, se preguntan cuánto gasto supone para las arcas municipales la instalación de un macroespacio como el que se ha instalado en Valdespartera durante las dos últimas fiestas. “Hay que tener en cuenta el gasto en seguridad, las limpiezas extraordinarias, la movilidad, el alquiler de los baños portátiles, los actos vandálicos que sufrimos los vecinos y también algo inmaterial pero muy importante: el ruido que soporta todo un vecindario”, exponen.

Para tratar de dar visibilidad a estas molestias, el colectivo ha creado un cuaderno de bitácora que publica cada día a través de sus redes sociales. “Es un diario de las afecciones en el que vamos desgranando todo lo que ha ido aconteciendo, porque podemos documentar todo lo que ha pasado. El objetivo es que se empatice con nosotros”, destacan. Así, en las publicaciones que han hecho hasta ahora han contado los antecedentes del ferial y han denunciado algunos actos vandálicos producidos en comunidades cercanas al recinto, además del ruido y la basura que se generó por todo el barrio.

“El ferial ha pasado de ser algo provisional a ser algo permanente. Esto iba a ser un parque estepario, el parque Libro de la Selva”, recuerdan desde el colectivo, que ya se ha manifestado en varias ocasiones en defensa de esta ansiada zona verde.

Por el momento, la plataforma no baraja más movilizaciones, ya que está a la espera de que se produzca una reunión con representantes del Ayuntamiento en la que puedan intercambiar sus puntos de vista.