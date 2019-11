“Raquel fue atacada por la espalda, de manera sorpresiva y brutal”

Si ayer David Pellicer intentó sembrar la duda en el jurado sobre cómo se produjo la muerte de su mujer y planteó la posibilidad que Raquel D. se rompiera el cuello al caer de la cama mientras forcejeaba con él, la Policía la ha despejado por completo este martes.

“Raquel fue acometida por detrás y por la espalda, de manera sorpresiva y brutal. No tuvo ningún tipo de opción de defensa”, ha manifestado el jefe de Homicidios a los miembros del jurado que enjuician a Pellicer como presunto autor del asesinato de su pareja, cometido en junio de 2018 en el piso de la calle Marcos Zapata en el que residían con su hija de 10 años (que en ese momento no estaba en casa).

La víctima, como luego confirmó la autopsia, presentaba un fuerte hematoma en el cuello, la zona nasal y bucal amoratada, una lesión en el pómulo y cerca del ojo. No tenía ninguna señal de defensa en su cuerpo.

“La fuerza ejercida en la víctima de ninguna manera pudo ser accidental. Le agarró por el cuello con un brazo y con el otro le tapó la boca para que no gritara y la nariz para asfixiarla. La presión le rompió las vértebras cervicales”. Expuso el funcionario.

Pero además de los signos vieron en el cadáver, los agentes expusieron al jurado que el aspecto ordenado de la casa no correspondía con un forcejeo violento entre dos personas. El cadáver de Raquel D. estaba en el dormitorio de la pareja y la sábana bajera estaba completamente estirada, las almohadas también y el edredón y la sábana superior a los pies de la cama.

Esta situación elimina la posibilidad de que, como dijo el acusado el lunes, la agrediera cuando estaban tumbados, a oscuras y ella dándole la espalda y discutiendo acaloradamente. Los policías de Homicidios son de la opinión de que David Pellicer atacó a Raquel estando ambos de pie en el dormitorio.

A su juicio, el ataque fue producto de la no aceptación de la ruptura de la relación que la pareja acordó el 18 de junio. A esta conclusión llegan tras haber analizado los teléfonos móviles tanto de la fallecida como del procesado y las consultas a páginas web que hizo desde ese día hasta el 25 de junio, fecha en la que se cumplía, según dijo Pellicer, el plazo para que se fuera de casa.

En los wasaps, ella les dice a sus amistades frases como “ya le he dicho que esto era un puto infierno y no puedo más” o “esto no hay quien lo aguante. Me siento una jodida prisionera. Primero me dijo que se iba cuando la niña y luego el fin de semana”. Mientras, los mensajes de él son del tipo “me gustaría seguir contigo” “dame otra oportunidad, no pierdes nada” o “siento que me veas así, no te culpes, soy yo”.

En cuanto a las páginas web, el acusado consultó media docena de cómo matar a una persona y un par sobre cómo suicidarse.