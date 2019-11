Morirse a los 100 años tiene premio en Zaragoza

Morirse con 100 o más años tiene premio en la capital aragonesa. Se trata de la nueva campaña puesta en marcha el pasado 31 de octubre por la empresa Pompas Fúnebres El Paraíso que lleva por nombre ‘+100, servicios funerarios gratuitos para mayores de 100 años’.

“Queríamos tener un detalle especial con nuestro clientes con motivo de nuestro 25 aniversario y qué mejor que premiar el siglo de vida”, explica Ana Laín, gerente de la empresa zaragozana. Tuvieron varias iniciativas sobre la mesa, como iniciar una campaña sin IVA, por ejemplo. “Para el décimo le regalamos un manto a la Virgen del Pilar y para el 20 ofrecimos varios descuentos”, destaca. Sin embargo, en esta ocasión querían hacer algo especial.

"No podemos hacer 2x1 o un 'Black Friday', la gente no elige cuándo se muere"

¿Y qué mejor que premiar la longevidad? “Siempre estamos buscando fórmulas para tratar de llegar a más gente en un sector que no es nada fácil, no podemos hacer 2 x 1 o un ‘Black Friday’, la gente no elige cuándo se muere”, bromea Laín, y es que el humor es una de las fortalezas de esta campaña que trata de quitarle algo de peso a un tema tan difícil de abordar en nuestros días, eso sí, “siempre desde el más profundo respeto”, destaca.

Sin duda, esta promoción se enmarca en una realidad, y es que cada vez vivimos más porque tenemos una mejor calidad de vida. En su opinión, una persona que ha vivido 100 o más años ha vivido muchas experiencias y, sin duda, se merece un premio: “Una persona centenaria ha vivido mucho, ha trabajado mucho, ha querido, reído y llorado mucho”. Y en esta ocasión, el premio está valorado en nada más y nada menos que 3.400 euros. Porque morirse hoy en día no sale barato.

La oferta incluye desde el arca –a elegir entre cuatro modelos cuyo precio va entre los 1.800 y los 2.400 euros-, las diligencias, el personal, la documentación, la contratación del coche fúnebre y la urna en caso de incineración, a elegir entre tres modelos básicos –en plástico, metálica o ecológica- cuyo precio ronda los 150 euros. “Hoy en día una urna puede costar desde 90 hasta 1.500 euros, cada uno gasta lo que quiere o lo que puede gastar”, indica Laín.

La oferta también incluye el traslado hasta el complejo funerario en la provincia de Zaragoza hasta un límite de 60 km a la redonda. Entre los gastos que no incluye se encuentran el velatorio –que ronda los 350 euros- o el servicio de incineración -330 euros-, así como coronas, centros de flores, esquelas y otros servicios extra que no dependen de la empresa.

Dos servicios en lo que va de mes

Como explica Laín, la campaña ha comenzado a dar sus frutos. “Desde que hemos puesto en marcha la campaña hemos tenido dos servicios para dos mujeres, una de 102 y otra de 105 años”, explica Laín, que asegura que cada vez existe menos miedo a hablar de la muerte entre la ciudadanía.

“Antes nadie quería hablar de la muerte porque parece que al nombrarla estaba más cerca. Hoy hemos pasado al otro extremo y la gente le ha quitado mucho peso primando el ahorro a otras cuestiones”, critica la empresaria que asegura que existe una gran competencia en un sector que carece de los controles de calidad pertinentes.

Además, la gerente asegura que se trata de un servicio desconocido y tremendamente sacrificado: “Nosotros no tenemos un horario, la muerte no se programa. Trabajamos las 24 horas los 365 días del año y no es fácil dedicarse a esto”.