El mago aragonés Oihan Palacín fascina a público y jurado de 'Got Talent'

Este lunes, 18 de noviembre, el arte y el talento aragonés volvían a tomar el escenario de Got Talent de la mano del mago zaragozano, vecino de Casetas –como él mismo reivindicó en su presentación- Oihan Palacín, que logró los cuatro síes del jurado convirtiéndose en el primer pleno de la noche y poner en pie al público asistente en una actuación de apenas 2 minutos.

Además, Palacín protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al dedicarle el espectáculo a su abuelo, Miguel Palacín, fallecido hace un par de meses. “A él no le gustaba la magia, sin embargo, todo cambió a principios de año cuando me vio actuar en su pueblo, Ainzón. Cuando cerré el espectáculo con el número final se emocionó. Era la primera vez que me veía actuar y verle con lágrimas en los ojos, a un hombre de campo como él, es algo que me impactó de verdad”, reconoce Palacín, todavía emocionado.

Por eso, el ilusionista se decantó por este número de manipulación, una disciplina que le permite expresar una serie de emociones que no encuentra en otras modalidades. “Cuando mejor me siento sobre el escenario es con este tipo de números. Quería expresar todo lo que no tuve tiempo de decirle”, asegura.

El joven ilusionista logró los cuatro votos del jurado del concurso con un complejo espectáculo de manipulación.

“Has hecho un número muy bonito. Me quedo con ganas de ver más y eso es buena señal”, afirmaba Edurne tras su actuación. “Ha sido muy elegante y a la hora de hacer magia parecía que todo fluía. Además me has emocionado, me has tocado la fibra”, añadía Padilla. Aunque Risto fue la nota crítica de la noche, acabó dando el visto bueno a la actuación del mago. “Ha sido una experiencia muy grata, sobre todo conseguir los cuatro síes, no me lo esperaba y mucho menos el de Risto”, reconoce Palacín que agradece las críticas constructivas de este último. “Me parecieron muy cercanos y sé que tengo que seguir trabajando”, admite.

Además, a pesar de estar acostumbrado a subirse a los escenarios, reconoce que el de Got Talent supuso dar un paso más en su carrera profesional. “No había estado nunca en un espacio así, con tantas luces y cámaras, eso siempre descoloca un poco pero seguí disfrutando igual”, afirma.

Ahora, su objetivo es llegar a la final y tener la oportunidad de mostrar su número completo de magia poética, porque para él, la manipulación es mucho más que hacer aparecer y desaparecer objetos, es una manera de expresarse con el público en la que todo lo que ocurre, sucede entre sus manos.

De hecho, Dani Martínez, el cuarto miembro del jurado, no dudó en destacar la simpleza a la hora de ejecutar su número. “Una de las cosas que más me ha llamado la atención es que es un número muy desnudo, vienes aquí en manga corta, todo lo haces con las manos, enseñas todo el rato las manos… tienes mucha solvencia”, admitía.

Hoy, este joven que ha contado en numerosas ocasiones a HERALDO que llegó a la magia totalmente por casualidad y gracias a su hermano mayor, Tinín el mago –quien le acompañó al programa-, está considerado como una de las jóvenes promesas de la magia aragonesa. “Prefiero no creer mucho en esas cosas y mantenerme con los pies de la tierra. La verdad es que recibo mucho cariño y eso es impresionante. Mi paso por Got Talent me ha servido para darme a conocer al mundo y la repercusión está siendo tremenda sobre todo en redes sociales”, admite.

Premio Nacional

Precisamente, hace unos meses el mago zaragozano se hacía con el primer premio Nacional de Magia en la categoría de manipulación durante el Congreso Mágico Nacional celebrado en Murcia. Un galardón que volvía a colocar el ilusionismo aragonés en lo más alto de la mano de una de sus jóvenes promesas.

Y esto no queda ahí ya que este miércoles, el joven partirá hacia Taiwán para participar en una de las citas mágicas más importantes del mundo, 2019 TMA Magic Convention, un concurso internacional en el que representará a España junto al mago riojano pero radicado en la capital aragonesa, Rubén Fernández. Palacín participará en la especialidad de escenario y su compañero en Magia de cerca.