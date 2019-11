El 80% de usuarios del AVCity por motivos de trabajo valora negativamente este cambio

La sustitución del primer AVE diario Zaragoza-Madrid, a las 7.05 de la mañana, por un AVCity con menores prestaciones y velocidad desde el pasado 16 de septiembre ha sido valorada muy negativamente por quienes utilizan este tren por motivos de trabajo. Así lo refleja la encuesta encargada por la Cámara de Comercio, CEOE y el Ayuntamiento de Zaragoza tras la decisión de Renfe de realizar esta modificación del servicio desde Zaragoza, y la falta de acercamiento en la reunión mantenida con la operadora el pasado 18 de septiembre.

Según el estudio, 336 de las 447 personas encuestadas a pie de tren, es decir el 79,06%, dan una calificación inferior a 5 a este cambio en una escala de 10. Así, siendo el 1 muy mal y el 10 muy bien, a la pregunta de ¿cómo valora el cambio realizado por Renfe? La respuesta del 39,59% es 1, la del 25,41% es 2, la del 16,24%, 3, y la del 6,82%, 4. El 18,35% de los encuestado valora el cambio con un 5 y las calificaciones más altas obtienen porcentajes mínimos, que solo suman el 2,59%.

Son los principales datos de la encuesta que han presentado este martes por la mañana en rueda de prensa el secretario general de la Cámara, José Miguel Sánchez; el director general de CEOE Aragón, Jorge Díez-Ticio, y la consejera de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Herrarte; acompañados por Juan Buil, socio de Motio Consultores, la empresa que ha elaborado la encuesta. Aunque el responsable de Transportes de la DGA, Gregorio Briz, no estaba presente, José Miguel Sánchez ha manifestado que son conocedores de los resultados de la opinión de los usuarios.

El responsable de la encuesta, Juan Buil, ha precisado que las 446 encuestas que han realizado en directo con los viajeros antes de subir al tren en la estación Delicias y ha confirmado que eran entre trabajadores y empresarios porque "el 80% de los usuarios" de este primer tren de cada mañana "no hacen viajes de placer". También han realizado 10 entrevistas presenciales con usuarios frecuentes del servicio del tren y con empresas de ingeniería especializadas en diseño de ferrocarriles. La conclusión de la encuesta para Juan Buil es que tiene "mayor duración del viaje" que el del AVE, "hay más retrasos", "es más incómodo" y "es muy difícil obtener un billete promocional" (solo un 4% de viajeros los consiguen).

Los resultados del sondeo son claros, respecto a la negativa afección para profesionales y empresarios, teniendo en cuenta que el 80,23% de los encuestados viajan a Madrid entre 1 y 5 veces por semana por motivos de trabajo (el 40,47% un día semanalmente). El 95,08% utilizaban el AVE antes del cambio, es decir, con llegada a la capital de España 10 minutos antes, más plazas, servicio de cafetería y mejores condiciones de indemnización en caso de retraso (con el AVE esta era del 50% del precio en retrasos de 15 minutos y con el AV City no hay indemnización hasta los 30 minutos).

Convocan a una reunión a Renfe

En este sentido, el secretario general de la Cámara, José Miguel Sánchez, ha destacado que con esta encuesta realizada después de la reunión que tuvieron con Renfe el pasado 19 de septiembre quieren volver a convocarlos para buscar soluciones al Av City. Ha criticado que lo que Renfe les comentó del cambio por una oferta promocional entonces fue "como la serie televisiva 'Cuéntame' en la tercera temporada" porque solo consiguen quienes van en el AvCity a las 7.05 y regresa en el mismo tren a las 21.30, pero no para el que vuelve en otros servicios AVE por la tarde. "No han subido los usuarios del AVCity (frente al AVE) porque fueran billetes más baratos", ha declarado Sánchez.

Por eso, el descenso de precios con ofertas promocionales que publicita Renfe no resulta tal para los afectados. De hecho, solo el 4,11% de los mismos han podido acceder a dichas ofertas. De esta forma, el descenso de calidad del tren no supone en la mayoría de los casos una reducción del precio para los usuarios, dadas la escasez de plazas acogidas a las promociones y la premura de muchos viajes laborales que no permiten la compra de billetes con la anticipación requerida por la compañía .Además, la incomodidad del tren, el retraso en la llegada que impide cumplir el horario de citas y reuniones, o la ausencia de prestaciones como wifi y cafetería son las quejas más numerosas entre los encuestados.

Tanto la Cámara como CEOE y el Ayuntamiento de Zaragoza consideran que estos resultados refrendan las quejas que ya presentaron a Renfe cuando adoptó la decisión, vinculada, según la compañía, a la reordenación de su oferta para afrontar la competencia que va a suponer la entrada de operadores privados en el sector ferroviario. Por ello, han decidido solicitar una nueva reunión con Renfe para analizar estos datos e intentar alcanzar el acuerdo que no se obtuvo en el encuentro anterior.

La concejala Carmen Herrarte, responsable de Economía, Innovación y Empleo, ha anunciado que van a citar hoy a Renfe para volver a reunirse, después de declarar que el cambio del AVE por el Av City haya "timado" a los ciudadanos zaragozanos. Llegó a preguntar en público al presidente de la compañía ferroviaria, Isaias Taboas, "¿por qué los ciudadanos de Barcelona pueden llegar a Madrid antes de las 9.00 (el horario que suelen entrar los trabajadores) pero no los de Zaragoza?". Ha manifestado que Renfe "debería corregir esta elección equivocada".

Asimismo, el director general de Ceoe Aragón, Jorge Díez-Ticio, ha insistido en que los zaragozanos valoran negativamente este cambio del AVE por el AvCity y un 95% de los encuestados no pueden acceder a las tarifas promocionales. Además, ha propuesto que Renfe podría reservar algunas plazas en el AVE Barcelona-Madrid que llega antes de las 9.00 y podría parar en Zaragoza, como alternativa al cambio del AvCity.

Renfe responde que el AVCity llevó a 14.000 pasajeros

Por su parte, Renfe ha respondido a la encuesta de la Cámara de Comercio explicando que en los dos meses desde que se puso en marcha el AVCity lo han utilizado 14.000 viajeros y permite a la empresa llegar a un mayor nuevo de ciudadanos de Zaragoza. Fuentes de Renfe han señalado que el cambio del AVE por el AvCity ha supuesto que crezca un 2% el propio nuevo tren como el conjunto de la relación Zaragoza- Madrid.

Respecto a los pasajeros que utilizaron la conexión de Zaragoza y Madrid en estos dos meses en todos los servicios fueron 300.000 viajeros, lo que supuso un incremento de pasajeros en un 3,7%. A la hora de precisar cuántas de las plazas de los trenes entre las dos capitales son promocionales, las mismas fuentes han apuntado que son un 50% de las que se vendan.

Al ser preguntado sobre los retrasos del nuevo tren AVCity, Renfe contestó que solo se han producido en tres ocasiones (uno con 6 minutos, otros de cinco y un tercero de 4), frente a la opinión vertida por los encuestados.