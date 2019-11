El acusado de estrangular a su mujer dice ahora que la victima se dio un golpe en la cabeza al caer de la cama

David Pellicer Criado, de 41 años, acusado de causar la muerte a su mujer, Raquel D., estrangulándola, ha asegurado este lunes ante el tribunal del jurado que realmente no sabe a “ciencia cierta” si la mató o no. Sí ha reconocido que, estando tumbados en la cama discutiendo y ella de espaldas a él, la cogió del cuello por detrás con un brazo y con la mano del otro le tapó la boca para que no gritara.

Según él, Raquel se “defendió” y se pusieron los dos “de pie en la cama” y, sin soltarla del cuello, cayeron al suelo. Fue en ese momento cuando, en su opinión, la mujer se golpeó la cabeza y murió.

Esta explicación resultó un tanto extraña al tribunal popular, tanto que los miembros del jurado le preguntaron si si es cierto que cuando se estaban “cayendo de la cama” la estaba sujetando con los dos brazos cómo la que se golpea en la cabeza fue ella y no él. Igualmente, le preguntaron que cómo se puede discutir “acaloradamente” con alguien “sin mirarle a la cara”, a lo que el acusado ha respondido que sí que se puede.

NOTICIAS RELACIONADAS El homicida de Las Delicias visitó 16 páginas web sobre cómo matar a una persona antes de asesinar a su mujer

Según concluyó la investigación policial y forense, el 25 de junio de 2018, cuando David Pellicer debía abandonar la casa que compartía con la víctima y la hija de ambos, de 10 años, tras haber llegado al acuerdo de dejar la relación “durante un tiempo”, abordó a su mujer por la espalda, le rodeó el cuello con el brazo y le rompió las cervicales, al tiempo que le impedía respirar tapándole la boca y la nariz con la mano.

Después, se quedó un tiempo en la casa consumiendo drogas y alcohol, cogió dinero y a las 5.00 se presentó en la Jefatura Superior de Policía y dijo que había “pegado” a su compañera sentimental, aunque luego admitió que la había asesinado.

La Policía averiguó que desde el 18 de junio, fecha en la que acordaron separarse, hasta el día 25, cuando cometió el crimen, el acusado visitó 16 páginas web, varias de ellas relacionadas con maneras de asesinar, tiempo que se tarda en morir y técnicas de ahorcamiento y la asfixia mecánica. David Pellicer ha explicado este lunes al tribunal que realmente no buscaba información sobre cómo matar a alguien, sino de cómo “suicidarse”.

El tribunal popular deberá decidir si el procesado, de 41 años, es culpable de un delito de asesinato con las circunstancias agravantes de alevosía, parentesco y violencia de género, como mantienen la Fiscalía y la acusación particular, o de homicidio con las atenuantes de alteración psíquica y confesión, como sostiene su defensa.

De inclinarse por la tesis de las acusaciones, David Pellicer podría ser condenado a una pena de entre 25 y 28 años de prisión. Pero si la que prospera es la versión de la defensa la condena podría oscilar entre los 7 y 10 años.