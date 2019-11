El comercio contrata a 6.300 personas por la fiebre del Black Friday, un 5,4% más

Desde que la costumbre estadounidense del Black Friday llegó a Aragón se fue implantando de manera progresiva y cada año ha batido récords en cuanto a afluencia y beneficios. Esta vez no va a ser menos y desde la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS) vaticinan que el viernes más negro de 2019 traerá consigo un aumento en las ventas de "al menos" un 10% con respecto al año anterior. Además, también se prevé que se firmen un 5,4% más de contratos. Faltan menos de dos semanas para que se celebre el día grande del consumo, y empresas y compradores calientan motores ya para ofrecer y hacerse con los descuentos más jugosos.

Los clientes suelen aprovechar esta fórmula de venta para ir adelantando las compras navideñas, por lo que el viernes 29 de noviembre supondrá también el pistoletazo de salida para la campaña propia de estas fechas. Lo que en un principio comenzó con rebajas que afectaban sobre todo a los productos tecnológicos se ha ido expandiendo, según explica José Antonio Pueyo, presidente de ECOS, al equipamiento del hogar e "incluso hacia los servicios y el consumo de productos cotidianos". También, incide, "esta fórmula es utilizada tanto por grandes como por pequeños establecimientos, aunque el comercio de proximidad quizá no tenga tanta uniformidad en sus ofertas como las grandes cadenas".

Más contratos y ventas ‘on line’

Pero no solo atañe esto a las tiendas físicas, sino que los negocios 'on line' también esperan hacer su agosto con estas promociones y, además, cuentan con un día propio para ellos, aunque puede que un poco menos conocido: el Cyber Monday, que se celebrará el 2 de diciembre. "El Black Friday supone uno de los días de más ventas de la temporada", apuntan los responsables de la Asociación de Tiendas Virtuales de Aragón. Los aragoneses se gastarán de media en este viernes negro unos 200 o 300 euros, aunque en el caso de Internet la cifra podría ser más grande, según cuentan desde la asociación. Aragón se ha convertido en uno de los territorios con mayor volumen de negocios 'on line', añaden, y es probable que en los próximos años se incremente colocando a la Comunidad a la cabeza nacional.

La campaña del Black Friday también provocará que las tiendas contraten a un número significativo de personal extra para hacer frente al trabajo de la jornada. Se prevé, según Adecco, que en Aragón se firmen este año más de 6.300 contratos, lo que supone un 5,4% más que en 2018 y el quinto mayor incremento autonómico. El perfil más buscado será el de comercial, azafata de imagen, dependiente o teleoperador.

La capital aragonesa y su entorno se lleva el grueso de la contratación con más de 5.500 empleos previstos, un 6% más interanual. Esto significa que, según el pronóstico de la empresa de trabajo temporal, 9 de cada 10 contratos en la Comunidad se firmarán en la provincia zaragozana. En Teruel se esperan unas 530 contrataciones, un 1% más, y en Huesca, con otro aumento del 1% con respecto al año anterior, se prevén cerca de 250 empleos nuevos. En todo el país serán 201.000 contratos y un 7,5% más.

Con todo, y habida cuenta de la gran acogida de ventas por parte del público, los expertos coinciden en sus previsiones y consideran que este fenómeno se consolidará más y más cada año como una fórmula de negocio y consumo previa a la Navidad.

Madrugar, escribir una lista y evitar la compra compulsiva

La Unión de Consumidores de Aragón quiso lanzar una serie de recomendaciones para todos aquellos que deseen aprovechar al máximo –y de una forma responsable– las ofertas del ya consolidado Black Friday. En primer lugar, advierten de que solo se ofertan unos artículos concretos que, además, suelen ser unidades limitadas, por lo que en ocasiones "solo se benefician los más madrugadores". Desde la organización aconsejan, asimismo, evitar la compra compulsiva, por ejemplo, escribiendo de antemano un listado de los artículos que se quieren comprar.

También es importante centrarse en adquirir primero los productos necesarios para después, en caso de que el bolsillo lo permita, poder darse "un capricho". Para quienes dudan de la veracidad de las suculentas ofertas y promociones que se anuncian en el Viernes Negro, una buena manera de asegurarse de si realmente suponen un gran ahorro es, explica la UCA, "comprobar con antelación el precio de los productos", por si realmente ha sido rebajado o si, por el contrario, "se ha incrementado el precio habitual en los días previos".