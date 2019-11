El escalador Juanjo San Sebastián explica su trayectoria en las XVIII Jornadas sobre el Montañismo y el Moncayo

El escalador Juanjo San Sebastián ha protagonizado este viernes la segunda sesión de las XXVIII Jornadas sobre el Montañismo y el Moncayo organizadas por el Centro Excursionista Moncayo. Más de un centenar de personas han asistido a la conferencia-proyección en el teatro Bellas Artes de Tarazona.

La charla del alpinista se ha titulado ‘El viaje’ y en ella ha explicado sus experiencias, sus vivencias y cómo han ido evolucionando sus objetivos, sus sensaciones, la percepción del riesgo y sus puntos de vista con el paso del tiempo. “Cuando uno es joven cuenta la última experiencia que ha vivido en la última expedición, pero cuando uno es más mayor y prácticamente ya no hace expediciones, aunque en mi caso sigo haciendo montaña, hago un repaso a todos los momentos personales que he vivido, a las sensaciones que he tenido y a las cosas fundamentales que he aprendido”, ha contado San Sebastián.

El escalador, colaborador del programa ‘Al filo de lo imposible’ desde sus inicios, ha recordado sus sensaciones en el origen de sus expediciones. “Hubo un tiempo en el que éramos muy jóvenes y estábamos dispuestos a todo. Era la época de la vida en la que te crees que eres inmortal, pero cuando te van pasando cosas que te demuestran y te convencen que eres mortal, también vas descubriendo que los disgustos por errores o por azar nos pueden pasar a todos”, ha reflexionado el ponente.

En la conferencia se ha centrado en dos montañas especiales para él: el Alpamayo en la cordillera de los Andes, y el K2, la segunda cima más alta del mundo. “El K2 es una montaña muy difícil, en la que he vivido el momento más trágico en montaña, y que intenté en cuatro ocasiones haciendo cima en la cuarta. En el Alpamayo he hecho cumbre dos veces: la primera fue la primera expedición que hacía fuera de Europa, y cuando volví, era la primera vez que salía de Europa a alta montaña después de la experiencia del K2”, ha explicado Juanjo San Sebastián, recordando el fallecimiento en 1994 durante el descenso de su compañero de escalada, Atxo Apellaniz, y cuando él perdió varios dedos de las manos.

El próximo viernes 22 tendrá lugar la tercera y última sesión con la conferencia ‘Más alto, más lejos’ de Miguel García, turiasonense y socio del club. La cita será de nuevo en el teatro Bellas Artes a las ocho de la tarde con entrada libre y gratuito.