"Había discutido con mi novio y me fui por otro lado. Me encontré con estos dos conocidos y nos fuimos en un coche. No sé cómo fue. Abrí los ojos, estaba en una cama y uno estaba encima penetrándome. Le empujé y me puse las bragas. El otro me sujetó los brazos", relató ayer la víctima de la agresión sexual. La fiscal solicitó una pena de siete años a los dos acusados en la Audiencia de Zaragoza.

La joven, de nacionalidad ecuatoriana como los acusados, explicó que se había quedado dormida en la vivienda a la que le llevaron hasta que se despertó en medio de la agresión sexual. Agregó que se dio cuenta que estaban los dos acusados desnudos en la misma cama con ella.

«No sabía dónde estaba. Estaba muy mal y quería irme. Vino la novia de Antonio, le conté lo que había pasado y yo me fui de allí, aunque los tres (los dos acusados y la otra chica) vinieron detrás. Yo fui a poner la denuncia a la Policía», agregó la víctima. Efectivos de la Policía Nacional se presentó en el domicilio de Las Delicias donde se produjeron los hechos.

Los acusados, Edison A. B. S. y Antonio M. M., negaron que se hubiera producido la agresión sexual en la vivienda del segundo en el barrio de Las Delicias, a la que llevaron la chica. Los hechos ocurrieron la madrugada del 6 de noviembre de 2017 al salir de la discoteca Zoom Latino, en la calle de Lastanosa.

Antonio M. M. recordó que habían bebido unas cuantas cervezas en la discoteca y llevaron a la chica a su casa, pero negó que la forzaron para llevarla. Después de beber en su casa, agregó que se acostaron y ella le dio un beso. El acusado dijo que se puso un preservativo porque ella se lo pidió. «Cuando estaba encima, me retiré porque ella no quiso y no la penetré», manifestó Antonio.

Por su parte, Edison A. B. S. explicó que no le sujetó los brazos a la chica y que él no estaba en la cama cuando su amigo y ella estaban juntos. Agregó que le acompañó cuando se marchó de la casa para intentar convencerla de que no pusiera la denuncia. Pero ella lo hizo y la Policía acudió esa mañana en la vivienda.

Por otro lado, otra sala de la Audiencia de Zaragoza juzgó ayer a Diego G. H. por otro caso de agresión sexual a una mujer en la calle Ramón y Cajal el 12 de julio de 2018. El juicio se celebró a puerta cerrada por la petición del fiscal, que solicitó una pena de ocho años al acusado.

Diego declaró que ella se dedicaba a la prostitución y que la denuncia se la puso quince días después de los hechos. Pero la víctima, con problemas de esquizofrenia, señaló que se la llevó arrastras aquella noche a su vivienda, donde la penetró a la fuerza a pesar de su oposición.