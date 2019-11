Tres exidirectivos del equipo de baloncesto Mann Filter juzgados por estafa en unos apartamentos

Tres exdirectivos del equipo de baloncesto femenino CD Basket Zaragoza-Mann Filter en la temporada 2011-2012 se sentaron ayer en el banquillo de la Audiencia de Zaragoza acusados de una estafa a la empresa Eizasa, que gestiona los apartamentos Los Girasoles. Los hechos se retrotraen a septiembre de 2011, cuando el equipo había alquilado varios apartamentos para varias jugadoras y el entrenador situados en el edificio situado en la avenida de Cesar Augusto.

La representante del Ministerio fiscal les solicita una pena de un año y medio de prisión, una multa de ocho euros y la devolución de los 12.458 euros como indemnización porque quedaron pendientes de devolución para la empresa. El representante de la empresa Eizasa les pide una pena de cuatro años por la estafa y la misma indemnización.

El que fuera presidente de la entidad, Fernando F., manifestó ayer que su tarea era «conseguir subvenciones a través de las instituciones», pero que ignoraba que se había quedado sin pagar el coste de los apartamentos de Los Girasoles para las jugadoras y el entrenador. Dijo que esa temporada dejaron de recibir unos 100.000 euros de las instituciones entre junio y julio de 2012, lo que supuso unos «graves problemas económicos». Pero unos meses antes, en febrero, ya les habían advertido de la empresa Eizasa que el club de baloncesto no había hecho frente a la deuda de unos 12.000 euros. «Yo no me ocupaba de los pagos del hospedaje», agregó el presidente.

Imagen de un club deportivo

Eizasa facilitó esta contratación porque el Grupo Carreras, propietario de Los Girasoles, tenía contacto con la empresa Mann Filter y era bueno para la imagen de la sociedad que acogieran a integrantes de un equipo de baloncesto femenino de reconocido prestigio a nivel nacional en unos apartamentos de «alta gama». Así lo asumió la responsable de los mismos, Sonia Pueyo, quien encontró muchos problemas para encontrar un «tipo de pago» de CDBasket Zaragoza-Mann Filter para que le abonaran. «No había un sistema rígido de pago», precisó la directiva de los Girasoles, a quien le pagaron los primeros 2.500 euros en diciembre, pero luego le emitieron dos cheques de 4.000 euros cada uno en febrero de 2012 que luego fueron devueltos.

La que fue directiva de Eizasa explicó que había intentado el cobro a través de las personas con las que había mantenido contactos para esta contratación. El exsecretario del club, José María M., le envió un correo a través de una empresa finlandesa que se prestaba a ser patrocinadora del equipo e iba a aportar 220.000 euros. Pero ese dinero nunca llegó.

El exsecretario reconoció que su tarea era «hacer pagos» y que lo reconocían como el tesorero. Además, dijo que los dos cheques emitidos fueron impagados porque faltaban fondos. Pero cuando llegaron ingresos de 248.000 euros se repartió entre los salarios de los jugadores, el entrenador y el pago de los viajes. También reconoció que la empresa finlandesa iba a patrocinarles, pero que ese dinero no llegó.

El exdirector deportivo, Antonio M., reconoció que fue a visitar el edificio de los apartamentos, pero su dedicación no era el tema económico. Luego le llegó la notificación del impago de los cheques, pero lo desconocía.