El enigma de las algas moradas en el Canal de Aragón a su paso por Figueruelas

¿Algas moradas en el Canal? Esta pregunta se hicieron este lunes algunos vecinos de Figueruelas cuando se toparon con una guirnalda de algas moradas a lo largo de un tramo de entre 80 y 100 metros de la ribera del Canal Imperial de Aragón que atraviesa la localidad zaragozana. Las fotos que ilustran este artículo, tomadas por un habitante del municipio a primeras horas de este lunes, dan fe de que no se trata de una ilusión óptica, sino de una 'metamorfosis' a la que, de momento, no se ha encontrado explicación, que seguro la habrá.

El alcalde de Figueruelas, Luis Bertol, explica que aunque personalmente no ha llegado a verlas, sí le han comentado esta aparición varias personas de la población. "Me han contado que ha habido personas que las han visto mientras paseaban, porque están muy cerca del pueblo, y otras se han acercado ex profeso cuando se lo han comentado", asegura.

Este lunes el Seprona de la Guardia Civil, servicio al que normalmente se denuncia este tipo de hechos anómalos que afectan al medio ambiente, no tenía conocimiento de esta incidencia. Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) tampoco ha ofrecido ninguna explicación sobre lo que ha podido ocurrir.

Detalle de las algas de color morado en una fotografía tomada el lunes por la mañana. J. R. B.

"Todos conocemos las algas de color verde que normalmente se encuentran en este cauce. Lo curioso es que en esta parte del cajero del canal las que estaban fuera del agua eran de un morado muy visible y las que permanecían debajo del algo conservaban su color original", describe uno de los vecinos que las ha descubierto a primera hora de la mañana cuando ha salido a pasear, como cada día, con su perro. "Me han llamado la atención por su llamativo colorido, ya que nunca lo había visto hasta ahora", asegura esta persona, que también lo comentó con un miembro de la corporación municipal.

Estas algas verdes que crecen en sitios como el canal, además de abrevaderos y balsas, se conocen popularmente como 'pan de rana' y tienen un aspecto gelatinoso. Son muy complicadas de limpiar y extraer, ya que se reproducen muy rápidamente y proliferan. Cuando se acumulan producen un característico olor.