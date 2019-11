Odio o miedo: Lanza aguarda el veredicto que marcará su vida

Por lo que ha declarado esta semana en el juicio, si pudiera dar marcha atrás la noche del 8 de diciembre de 2017 no habría ido a los bares que fue ni hubiera reaccionado como lo hizo. Pero no puede y ahora debe afrontar las consecuencias de sus malas decisiones. Rodrigo Lanza Huidobro, de 35 años, ha afrontado esta semana el juicio que será decisivo para su vida.

Un jurado popular, compuesto por nueve personas (seis mujeres y dos hombres, más dos varones suplentes) será quien decida si Lanza asesinó a Víctor Laínez Muntané, de 55, con alevosía, ensañamiento y motivos ideológicos; o si, como él mantiene, fue un homicidio imprudente producto de un empujón y un golpe en la cabeza contra el suelo en una acción de legítima defensa porque la víctima le atacó con una navaja y temió por su vida.

Actuó, según mantiene, influenciado por el alcohol y un trastorno mental producto de la "reacción en cortocircuito" que tuvo por un "impulso instintivo e irresistible" de defensa de su vida.

Los juicios con jurado son complicados y abogados y fiscales tienen que esforzarse por hacer entender a nueve personas legas en derecho cuestiones jurídicas trascendentales para el caso. La fiscal Ana Cabeza fue la primera en exponer al tribunal popular las conclusiones a las que había llegado para pedirles que declaren al acusado culpable de asesinato.

La fiscal les contó que Lanza llegó al bar Tocadiscos con un amigo y dos chicas a las que acababa de conocer. Su amigo vio a Laínez en la barra y comentó que era un "nazi" que solía ir por el barrio con tirantes con la bandera de España.

Por "chulería", por aparentar que era un "tipo duro" y por "impresionar" a las dos jóvenes –"ahora no lo volvería a hacer, pero me acerqué a él... supongo que para hacerme el importante o algo así", dijo llorando al psiquiatra que lo examinó– Rodrigo Lanza se levantó y fue a hablar con él.

Él siempre ha contado que la conversación fue muy breve y que Víctor Laínez le preguntó de dónde era y que al responderle que de Chile, le hizo un comentario de desprecio tipo "los sudacas como tú no deberían estar aquí". Pero Lanza nunca ha revelado lo que él dijo a la víctima. Fueron sus propios acompañantes los que han contado que, al volver a la mesa, les relató que le había soltado a Laínez que la Magdalena es un espacio antifascista y no tenía sentido que estuviera allí.

Tras la conversación los cuatro jóvenes se sintieron "incómodos" y decidieron irse. Al salir del local –con dos puertas y un hueco entre ambas– Víctor Laínez se levantó y en ese espacio y sin salir a la calle le volvió a decir algo o discutió con él.

Un minuto después, como mantienen las acusaciones, la víctima regresó andando tranquila a su banqueta y, de repente, Lanza, que se había despojado de su mochila entre las dos puertas, entró casi corriendo y le golpeó por detrás en la cabeza.

"Probablemente le dio con un objeto contundente, pero no fue encontrado", señaló la fiscal. Tras caer al suelo inconsciente le dio puñetazos y patadas en la cabeza.

"No se dejen confundir. No había arma. Rodrigo Lanza no actúa así para defenderse; no es una pelea frente a frente. Fue a traición, de forma repentina y por detrtás. Lo atacó porque detestaba y despreciaba la estética y la ideología de ese señor. Les ruego que utilicen el sentido común", pidió la fiscal al jurado. Algo similar plantearon las acusaciones ejercidas por la familia de la víctima y el partido ultraderechista Vox.

La defensa del acusado también apeló al buen juicio de los miembros del jurado y les pidió que ampliaran su "campo de visión". Inició su primer alegato advirtiéndoles de que se trata de un caso "complejo", lamentando la muerte de la persona fallecida y añadiendo que su representado "no es responsable" de esos hechos y no debería estar privado de libertad y menos, en aislamiento.

"Les pido que analicen si existen otras posibilidades distintas a la versión de las acusaciones. Nos dan una historia mascada y quieren que nos sumemos a lo que dicen: a un pensamiento único. Pero su versión chirría".

Les recordó que, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia, son las acusaciones quienes deben probar que es culpable y no la defensa que es inocente. Esta próxima semana el jurado emitirá su veredicto y se sabrá quién ha convencido a quién.

