El deseo de desbloqueo político une a los candidatos por Zaragoza en sus llamadas al voto

Romper el bloqueo político y también el hartazgo de los ciudadanos por las sucesivas convocatorias electorales ha unido este domingo a los candidatos por Zaragoza en sus llamadas a la participación en esta nueva cita para decidir la composición de las Cortes Generales. La jornada de votaciones ha comenzado a las 9.00 con la apertura de los colegios y locales electorales y con todas las mesas constituidas entre cuatro minutos después y media hora, con mínimas incidencias.

El más tempranero en ejercer su derecho al voto de los candidatos al Congreso por Zaragoza ha sido el de la coalición Más País-CHA-Equo, Carmelo Asensio, quien ha insistido en que la participación es una "gran oportunidad" para acabar con el bloqueo político y para conseguir "de una vez" un gobierno que se preocupe por los problemas de la gente y por su resolución.

La candidata del PSOE, Susana Sumelzo ha votado en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y también ha hecho un llamamiento a la participación porque la ciudadanía, con su voto, decide la España que quiere. "Hoy es un día para participar, igual que todos los días que hay elecciones", ha subrayado, también porque no siempre ha existido el derecho al voto.

El candidato del PP, Eloy Suárez, ha afirmado que los ciudadanos tienen la oportunidad de decidir con las votaciones quien quieren que sea el próximo presidente de España, si quieren desbloquear la situación política del país y quien quieren que haga frente a la crisis territorial y económica. También, ha dicho, de castigar a quien ha propiciado el bloqueo.

El candidato del Ciudadanos al Congreso por Zaragoza, Rodrigo Gómez, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a votar "en masa" si no quieren que el futuro del país dependa de extremistas, de populistas y de quienes quieren romper España, ya que el futuro de España "no está escrito" y lo deciden los españoles con su voto.

El de Unidas Podemos, Pablo Echenique, vota en Madrid a las 16.30, pero su compañera de candidatura, Marta Abengochea, lo ha hecho en la capital aragonesa asegurando que lo hacen con "con mucha fuerza e ilusión", convencidos de que son quienes defienden "el voto de la dignidad y de la justicia social".

El candidato de Vox al Congreso por Zaragoza, Pedro Fernández, también ha llamado a la participación porque la abstención "no es la opción", dada la situación de bloqueo político que vive el país, y ha hecho hincapié en que le gustaría que su partido, con el PP o en solitario, pueda acabar con el bloqueo político y en que, y si no es posible, estará en manos del PSOE o del partido que gane buscar la manera de que no se tengan que repetir las elecciones "cada seis meses".