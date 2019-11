Gómez llama a votar "en masa" para que el país no dependa de extremistas

El candidato del Ciudadanos al Congreso por Zaragoza, Rodrigo Gómez, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a votar "en masa" en las elecciones generales de este domingo si no quieren que el futuro del país dependa de extremistas, de populistas y de quienes quieren romper España.

En declaraciones a los medios tras votar en el colegio de los Escolapios de Zaragoza, Gómez ha animado a votar a todos los aragoneses, y por tanto a todos los zaragozanos, porque esta cita electoral es importantísima por lo que está en juego.

El futuro de España, ha remarcado, "no está escrito" y no lo deciden las encuestas ni los opinadores, lo deciden los españoles con su voto, y por tanto, si no quieren que dependa de extremistas, populistas y de los que quieren romper el país "tienen que salir a votar en masa", ha dicho.

Así, ha pedido un "esfuerzo" a los ciudadanos aunque estén hartos de acudir a las urnas, especialmente a los moderados, sensatos y centrados, para que sea posible un gobierno y el país "empiece a funcionar", porque lleva "demasiado tiempo parado".