Detenidos por dar una brutal paliza a un mena en Zaragoza y hundirle el cráneo

La titular del Juzgado de Instrucción número 2, Soledad Alejandre, tomó este miércoles declaración a dos hombres como presuntos autores de la brutal paliza que recibió un menor de 17 años el pasado 27 de octubre en el barrio del Actur de Zaragoza. Como la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones, la Policía Nacional se ha limitado a confirmar que la víctima es un mena, denominación con la que se conoce a los menores extranjeros no acompañados que tutela el Gobierno aragonés. No se ha facilitado todavía ni la identidad ni la edad de los arrestados, que son españoles.

Al parecer, el chico al que atacaron y que acabó hospitalizado en la uci del hospital Miguel Servet estaba acogido en un piso del entorno de la calle de Margarita Xirgu y sus agresores se encararon con él recriminándole las molestias que supuestamente provocaba.

Según ha podido saber HERALDO, los hechos se produjeron en torno a las tres de la tarde de aquel domingo y los ahora encarcelados se dieron a la fuga dejando malherido y tirado en la calle al menor. Este recibió puñetazos y patadas por todo el cuerpo, pero la mayoría estuvieron dirigidos a su cabeza. De hecho, cuando llegó a urgencias, los médicos comprobaron que el chico tenía parte del cráneo hundido.

La gravedad de las lesiones obligó al paciente a pasar por el quirófano y a permanecer varios días ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Servet, ya que se llegó a temer por su vida. Afortunadamente, la evolución del menor ha sido favorable y aunque sigue hospitalizado recientemente ha pasado a planta.

La Policía precisó de una semana para poder dar con el paradero de los presuntos autores de la paliza, a los que finalmente consiguió arrestar y poner ayer a disposición judicial. Este miércoles por la noche, ambos seguían declarando en el juzgado de guardia asistidos por su letrada, Olga Oseira. Atendiendo a la gravedad de las lesiones, se barajaba que la juez pudiera decretar su ingreso en Zuera, pero la decisión aún no estaba tomada.

Detenido por un apuñalamiento en Bretón

Por otro lado, la Policía Nacional detuvo también este martes a un hombre de 54 años por herir a otro con un cuchillo en el bar Clares de la calle de Tomás Bretón, en el distrito Universidad. Según las primeras pesquisas, por motivos que todavía se desconocen –puesto que agresor y víctima no se conocían–, el arrestado cogió un cuchillo que había sobre una mesa del establecimiento e intentó clavárselo a otro cliente. Este último se percató de la acción y trató de defenderse sujetando el arma blanca con sus propias manos. Al hacerlo, la víctima sufrió cortes superficiales en la palma de la mano y en un dedo, pero ni siquiera quiso ser trasladado en ambulancia a un centro hospitalario. En cualquier caso, su agresor fue detenido por tentativa de homicidio.