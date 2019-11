Se buscan vecinos con ganas de compartir su conocimiento

Es, según reconocen desde la Asociación Vecinal de Parque Goya, uno de los proyectos de los que más orgullosos se sienten. La Escuela Vecinal de Conocimiento abrió sus puertas de nuevo hace unas semanas, después de tres cursos funcionando a pleno rendimiento.

Ahora, además de los talleres que se imparten de manera habitual, sus impulsores hacen un llamamiento para que nuevos ciudadanos se animen a compartir con sus convecinos su sabiduría. “Lo bonito de la escuela no es que nosotros lancemos una actividad, sino que sean los propios vecinos que tienen inquietud y conocimientos los que la pongan en marcha y la coordinen”, explica Jesús Trasobares, presidente del colectivo.

Por el momento, con el curso recién empezado, son tres las actividades que se ofrecen: los lunes, de 18.00 a 20.30, la ya consolidada Escuela de Rock; un martes al mes, el Grupo de Costura; y los lunes de 10.00 a 12.00, un taller de pintura y acuarela que surgió el año pasado gracias a un grupo de taichí. Esta es, precisamente, la magia de la Escuela Vecinal. “De un curso sale otro. No es siempre igual, sino que es una escuela dinámica”, comenta Trasobares.

Si alguien quiere compartir sus conocimientos con otras personas o tiene especial interés en impartir una materia de la que es conocedor, solo tiene que ponerse en contacto con la asociación vecinal a través de su dirección de correo electrónico (avvparquegoya@gmail.com). Una vez hecha la solicitud, el colectivo se reúne con el interesado para estudiar su propuesta. “Nos juntamos con ella para que nos explique qué quiere hacer, valoramos el espacio, los horarios y los recursos que necesita”, explican desde la asociación.

Cuadrar todas las actividades y franjas en un espacio tan limitado como la Casa del Barrio de Parque Goya no es una tarea fácil. La asociación se encarga de dar apoyo logístico e infraestructuras a los participantes. El resto, es tarea de los propios voluntarios. El aluvión de actividades es tal que, en varias ocasiones, la Casa del Barrio ha colgado el cartel de ‘completo’. “Se nos llena, porque además de la Escuela Vecinal tenemos actividades programadas por el Centro de Tiempo Libre y la propia asociación”, comentan.

No obstante, el colectivo cuenta también con otros espacios a los que recurren si su centro de reunión no da a basto. “Tenemos otros sitios como los polideportivos de los colegios, y con eso nos vamos apañando. Aún no ha habido nadie que haya querido poner en marcha una actividad y le hayamos dicho que no sin buscar alternativas”, apunta Trasobares.

Taller de acuarela desarrollada en la Casa del Barrio de Parque Goya. Asociación Vecinal de Parque Goya

Inspirados en la Universidad Ciudadana de Huesca

La Escuela Vecinal de Parque Goya surgió inspirada por la Universidad Ciudadana de Huesca, que también ofrece formación y cursillos impartidos por los propios oscenses.

Fotografía, actividades deportivas, papiroflexia, nutrición, manejo de redes sociales o cursos de cocina son algunos de los temas que la asociación sugiere para futuros talleres, aunque cualquier disciplina puede tener cabida entre las cuatro paredes de la Casa del Barrio.

La Escuela se ha convertido en una de las grandes apuestas de la asociación, y este año cobra especial importancia, ya que la construcción del centro cívico del barrio tendrá que esperar. A pesar de la noticia, que cayó como un jarro de agua fría entre los vecinos, saben ver las ventajas que tienen este tipo de iniciativas frente a otras, aunque eso no significa que renuncien a las instalaciones municipales por las que tanto tiempo llevan luchando. “Un centro cívico siempre tiende a aglutinar a personas más jóvenes. La escuela es un medio que no tiene edad ni prejuicios de ningún tipo. Además, no tiene los condicionantes de otro tipo de actividades organizadas por el Ayuntamiento”, concluyen desde el colectivo.