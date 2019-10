El Ayuntamiento prevé aplazar la apertura del Mercado Central tras la petición de los detallistas

El Mercado Central de Zaragoza, salvo sorpresas, se inaugurará después de Navidad y no el 28 de noviembre como estaba previsto. Así lo solicitaron este miércoles formalmente los detallistas y el adjudicatario de los cuatro espacios de restauración de la lonja ante el retraso que acumulan las últimas obras y trámites. Y el Ayuntamiento de Zaragoza, aunque no ha tomado una decisión todavía, admitió que será "sensible" a la petición.

La reforma, que inició el anterior gobierno de ZEC, ha supuesto casi 16 meses de obras y 8,8 millones de euros de inversión. La obra está completamente terminada y las obras han sido recepcionadas, pero para la apertura aún faltaban la adecuación de los puestos por parte de sus adjudicatarios y la zona de restauración. Eso es lo que está más retrasado en estos momentos. Los detallistas ya vienen advirtiendo desde septiembre de la dificultad para abrir en noviembre y el pasado domingo el problema se puso en evidencia en una asamblea de la asociación.

En este contexto, el adjudicatario de la zona de restauración, Zentral de Abastos Zgz, se dirigió a los detallistas, a los que reconoció el "sobreesfuerzo" de los últimos meses para abrir el 28 de noviembre. Les explicó que su proyecto incluye sobre los puestos de restauración unos pequeños escenarios para actuaciones musicales que están todavía pendientes de legalización. Esta circunstancia ha retrasado sus instalaciones, además de obligarles a incrementar la potencia eléctrica prevista. Ante el riesgo de no poder abrir al 100% el próximo día 28, la citada empresa pidió a la Asociación de Detallistas del Mercado Central que retrasara su apertura para evitar una cancelación a última hora que causara pérdidas económicas.

Ante esto, la junta de la asociación emitió por la tarde una circular en la que se adhería a la petición de la concesionaria de los puestos de restauración por "la falta de garantías de que todos los puestos de los asociados puedan estar terminados para la fecha programada para la apertura".

En la circular se explica que los responsables del propio Ayuntamiento de Zaragoza han expresado su "preocupación" por el retraso de las obras en el mercado, especialmente por lo referido a la hostelería y a los detallistas que tenían problemas para llegar.

Los comerciantes recuerdan que en una asamblea celebrada el pasado 27 de octubre se acordó que la asociación de detallistas "no permitiría la inauguración si uno solo de los asociados no podía tener su puesto disponible para el ejercicio de su actividad comercial". "Esta decisión es ajustada al deseo mayoritario de todos los asociados", dice la circular.