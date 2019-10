Emilio Calatayud, sobre la violencia de menores en Cataluña: "Cuando la Justicia interviene es que ha fracasado todo"

El juez de Menores Emilio Calatayud ha apuntado que es necesario tener "sentido común" para educar y ha recordado, en relación con los menores que protagonizan violentas protestas en Cataluña, que "cuando la Justicia interviene es que ha fracasado todo lo demás". Así lo ha indicado este sábado en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en una conferencia del Foro Ibercaja.

Emilio Calatayud es célebre porque sus sentencias definen una justicia educativa y fundada en la reinserción antes que el castigo. También defiende que el lenguaje deber ser entendible por los propios menores y que es mejore cumplir la condena en el propio entorno que en condiciones de privación de libertad.

En Ibercaja Patio de la Infanta en Zaragoza, ha impartido la conferencia 'La justicia de menores en el siglo XXI', que ha sido presentada por el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo Escrig.

El juez de Menores ha incidido en que los problemas de la juventud se están "agravando" debido a temas como el consumo de alcohol, drogas y el acceso sin límites a las nuevas tecnologías. Ha reconocido que en estos momentos es "difícil" ser padres, pero ha insistido en que es necesario aplicar el sentido común.

"Esto lo arreglamos con sentido común por parte de los padres, la escuela y también de los políticos". Así, ha reclamado que se ponga en marcha una ley educativa "que dure una generación y no una legislatura" y ha subrayado que si los jóvenes suspenden en el colegio o el instituto "no pasa nada", al tiempo que ha apostillado que hay que aprender "a decir que no". "Hablamos a los chavales de derechos y no de deberes, que tienen deberes", ha agregado.

"La receta es el sentido común en todos lados, fundamentalmente también en las Cortes, el mensaje que tenemos que mandar es a todos, es trasversal". No obstante, ha explicado que sus charlas van "fundamentalmente" dirigidas a los progenitores: "Hay muchos padres desesperados, pero también porque se creen que su hijo es muy bueno y que no hace nada y que son los demás".

"Esto de que todos somos iguales ante la ley es cierto, pero unos son más iguales que otros. Yo soy más igual que mi hijo porque soy su padre, el maestro es más igual que el alumno, el presidente del Gobierno es más igual que un ciudadano, un policía es más igual que un ciudadano, los símbolos son importantes y se ha perdido eso", ha lamentado.

"Yo no soy igual que mi hijo, yo no soy amigo de mi hijo, soy su padre. Si me convierto en amigo de mi hijo estoy dejando a mi hijo huérfano", ha sostenido.

Relaciones sexuales prematuras y normas claras

Emilio Calatayud ha asegurado que hay muchos casos de jóvenes que mantienen relaciones sexuales con 12 y 13 años: "Por eso hay que dictar normas claras, los padres tienen que saber lo que hacen sus hijos y hay que violar la intimidad de nuestros hijos, como toda la vida nos han violado la intimidad".

Además, ha tildado de "barbaridad" que se regalen "teléfonos móviles de última generación" a niños de 8 años. "Tengo la esperanza de que como vamos a ser laicos, ya no va a haber Navidad, ni Reyes Magos, ni Comuniones, entonces no haremos estos regalos".

No obstante, Emilio Calatayud ha matizado que hay muchos jóvenes que tienen problemas de salud mental, derivados en algunos casos de adicciones, y para ayudarles a ellos y a las familias es necesario encerrarlos terapéuticamente.

Sobre sus sentencias, ha sostenido que "hay muchas formas de reparar el delito, no necesariamente la privación de libertad y, a veces, son mucho más efectivas", aunque ha señalado que también es partidario de la privación de libertad.

Por otra parte, ha recordado que hay menores que tendrán que responder ante la Justicia por los disturbios de los últimos días en Cataluña: "Cuando la justicia interviene es que ha fracasado todo, esa es la cuestión".

Perfil de Emilio Calatayud

Emilio Calatayud (Ciudad Real, 1955) licenciado en ICADE y en Derecho por la Universidad de Deusto en 1977, ingresa en 1980 en la Carrera Judicial, ejerciendo en Güimar (Tenerife). Ha sido Profesor Adjunto de Derecho Penal en la Universidad de la Laguna (1981-1984). En 1984 es destinado a Granada, desempeñando los Juzgados de Distrito número 3, Juzgado de Primera Instancia número 4 y Juzgado de Instrucción número 4 de Granada. Desde 1988 realiza es magistrado del Juzgado de Menores.

En 1993, es elegido Juez Decano de los Juzgados de Granada, cargo que desempeña hasta Febrero 2001. Colabora con el Instituto de Criminología de la Universidad de Granada; con la Escuela de Práctica Jurídica, y con la Academia la Policía Local.

Es coautor de los libros: 'Reflexiones de un Juez de Menores' (Editorial Dauro); 'Mis Sentencias Ejemplares' (La Esfera de los Libros); 'Buenas, soy Emilio Calatayud y hoy voy a hablarles de...' (Planeta).

Entre otros premios ha recibido la Bandera de Andalucía, por parte de la Delegación de Asuntos Sociales, al Juzgado y Fiscalía de Menores de Granada (2001); Medalla de Oro de la Orden Civil a la Solidaridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, entregado por Su Majestad La Reina Sofía (2006); Medalla Especial en Educación de la Junta de Andalucía (2009); Medalla de Oro de Andalucía (2015); Premio Solidarios, otorgado por las Fundación ONCE en Málaga (2016); Premio Internacional Justicia Juvenil sin Fronteras (2016); Premio Fundación Cuadernos Rubio en Valencia (2017).

Mantiene un blog en el 'Ideal' de Granada, colabora con la Escuela de Padres organizada anualmente por este medio e imparte conferencias en temas de su especialidad en las distintas Universidades Españolas y Centros Educativos. FORO IBERCAJA

En el Foro Ibercaja, que comenzó en 2016 coincidiendo con el aniversario de los 140 años de la Entidad, han intervenido primerísimas personalidades del mundo de la economía, la educación, el arte, la política, la empresa, la investigación, el deporte y el periodismo ofreciendo sus reflexiones, inquietudes y conclusiones en su ámbito de conocimiento, con la libertad y el esfuerzo como principios de creación y de impulso al progreso.