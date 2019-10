"Me han dejado sin dientes tras pagar 4.500 euros. Estamos desamparados"

"El Salud no responde. Somos enfermos y queremos soluciones". Este es uno de los lemas de algunas de las pancartas que han sostenido este sábado por la mañana más de medio centenar de afectados de Idental en la plaza de España de Zaragoza. Han vuelto a concentrarse después de dos años de "abandono" y de sentirse totalmente "desamparados" tras el cierre de estas clínicas dentales.

La clausura de estos establecimientos de tratamientos bucodentales ‘low cost’ dejó a miles de pacientes afectados por toda España, solo más de 14.000 en la Comunidad aragonesa. Es la Audiencia Nacional la que juzga a la excúpula de directivos de este negocio, pero, mientras, los perjudicados reclaman soluciones para lo que consideran un "problema de salud".

"Llevamos dos años sin atención. Hay dentistas que no se atreven a atenderte por lo que vaya a pasar. Hay gente que ha estado ingresada por las infecciones que les provocan los tornillos que llevan, pero en la seguridad social tampoco se los quieren quitan", ha explicado el vicepresidente de la Plataforma de Afectados de Idental Unidos de Zaragoza, Javier Álvarez, que ha lamentado que todas las Administraciones se "vayan tirando la pelota" unas a otras sin que nadie se haga cargo de sus tratamientos ni las afecciones a su salud.

A su lado, Aitor Zuzaya, otro afectado, enseña la boca, sin ningún diente, y el móvil con otras muchas fotos de afectados para dejar constancia del "roto" que les han hecho las clínicas Idental, de las que, ha reconocido, empezó a sospechar conforme iban pasando los meses. "Pagué 4.500 euros porque el resto me lo financiaban. Me dejaron sin dinero, sin dientes y sin tratamiento. Se me han caído varios tornillos y, ahora, arreglarme la boca me costaría unos 16.000 euros. Un dinero que no me puedo permitir. Además, hay dentistas que no te quieren ni tocar...", ha criticado este afectado.

El Gobierno de Aragón, la Obra Social del hospital San Juan de Dios, la Fundación Odontología Solidaria y el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos suscribieron un protocolo de atención para los damnificados más "vulnerables". Una atención que, según datos aportados por el Departamento de Sanidad, han recibido 12 personas. "De nuestra plataforma tan solo han llamado a uno y la alternativa que te ofrecen es ponerte una dentadura de las antiguas, de las de castañuelas", ha concluido Álvarez.