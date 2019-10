Los bomberos exigen medidas para garantizar su seguridad en el trabajo

Comisiones Obreras y el Sindicato Profesional de Bomberos de Aragón han denunciado a la Diputación de Zaragoza ante la Inspección de Trabajo por el "incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales del Servicio Provincial de Extinción de Incendios".

David Arnal, delegado de CC. OO. en la institución provincial, explicó que ya interpusieron una denuncia en septiembre de 2017 que motivó el primer requerimiento de Inspección de Trabajo para "corregir las deficiencias" detectadas. "Ante el incumplimiento de las medidas que se debían adoptar, se presentó una nueva denuncia", dijo. El pasado mes de septiembre recibieron la respuesta, que exige efectuar los trámites. "Inspección de Trabajo se dirige directamente al pleno de la corporación para que se subsanen las deficiencias", adelantó.

En este sentido, según enumeró, son cuatro los "preceptos infringidos", como que no se ha realizado una auditoría del servicio de prevención que acredite la suficiencia de los medios de los que se dispone y que no se ha elaborado un plan, que debe incluir la estructura organizativa, responsabilidades, funciones... "No se ha designado y formado adecuadamente los recursos preventivos", aseguró, y tampoco se ha definido una adecuada evaluación de riesgos laborales: "Ya se requirió a la DPZ la definición expresa de qué se entiende por equipo mínimo de intervención".

Arnal recordó que hay 165 bomberos en nueve parques de la DPZ y "hacen una media de casi 400 horas extra al año". "Llevamos dos años con 27 vacantes y acaban de convocar el examen de la oposición el 17 de noviembre" dijo. Y añadió: existen seis parques en precario, con solo 2 o 3 bomberos de guardia: El Burgo, Daroca, Cariñena, Tauste, Caspe y La Almunia.

Por su parte, fuentes de la Diputación de Zaragoza confirmaron que se recibió un requerimiento de Inspección de Trabajo dirigido al pleno. En opinión de esta institución, esto habría sido un "error" porque "no es el órgano competente". Desde la DPZ recalcaron al mismo tiempo que "se está trabajando para adoptar aquellas medidas que no se hayan puesto en marcha" en materia de prevención de riesgos laborales.