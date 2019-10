La avenida de Cesáreo Alierta de Zaragoza rellena sus huecos con tres edificios

La avenida de Cesáreo Alierta ha concentrado en los últimos años un buen número de promociones inmobiliarias. Esta arteria de Zaragoza sigue rellenando sus huecos, y al menos tres nuevos proyectos auguran que el desarrollo continúa y va a continuar. En los números 67, 80 y 100 hay tres constructoras que ya están anunciando y comercializando viviendas para levantar, en total, más de cien pisos. En algunos casos, la construcción de viviendas será casi inmediata.

No solo eso. También está urbanizado y listo para construir el terreno que queda detrás de las 354 viviendas de protección oficial que se levantaron en 2016 en frente del Príncipe Felipe. De hecho, Ebrosa, la propietaria, instaló hasta el parque infantil que le correspondía como aportación a la urbanización de la zona. Sin embargo, allí las máquinas aún no han llegado y no hay noticias de que se vaya a empezar a comercializar.

A más corto plazo se plantean tres de las promociones que ya se anuncian en la avenida, las de los números 67, 80 y 100. La primera está ubicada en un solar alargado situado en dirección al centro, ya cerca del cruce con la avenida de San José. Allí la constructora Espuelas prevé construir 43 viviendas de tres y cuatro dormitorios, así como cinco áticos con cuatro dormitorios. Ya cuenta con planos concretos y una oficina de información.

En la acera contraria, en el sentido salida de la ciudad, Plaza 14 ha proyectado un edificio de 46 viviendas, el 60% de las cuales están vendidas apenas cuatro meses después de iniciar la comercialización. El edificio Cesaula lo que actualmente son unas naves al final de la calle Luis Aula, que tendrán entrada por Cesáreo Alierta y que contarán incluso con un patio interior con piscina. Las obras empezarán en enero. Fernando Montón, director general de Plaza 14, considera que esta avenida es "un destino muy demandado" y destaca "la gran velocidad" a la que se están vendiendo los pisos. "Hay mucho interés porque se considera una zona céntrica, bien comunicada y porque la avenida se ha renovado mucho".

Un poco más abajo quedará el edificio Alierta 100, que promueve Principal Construcciones. El proyecto ya se está anunciando, aunque de momento no se ha iniciado la comercialización. Cuando sea una realidad, quedará justo al lado del Edificio Ábaco, inaugurado hace un lustro con 51 viviendas. A apenas 30 metros, en el número 88, también recientemente se llenó otro hueco con el edificio Exel, con otros 36 pisos. Y un poco más abajo, ya a la altura del pabellón Príncipe Felipe, se levanta una de las promociones más grandes que se han levantado recientemente en la ciudad, la de las ya citadas 354 VPO que hizo Plaza 14 y que permitió cerrar la avenida por el lado de los impares.

Esta reactivación se ha extendido también al final de la zona de Miguel Servet. Se levantaron dos promociones en la calle de Joaquín Guiral, se hizo un edificio de 68 pisos en el número 143 de la propia calle Miguel Servet, otras 24 en Pedro Chaminade y 90 más entre las calles de Yolanda de Bar y Vicente Cazcarra Cremallé. En esta zona, en el entorno de la antigua Giesa, la reactivación del mercado inmobiliario también ha sido muy importante y en poco tiempo se ha cerrado una gran manzana de viviendas. Con estas promociones, el entorno de Cesáreo Alierta suma más de 700 pisos nuevos en los últimos años.

Octavio Pequerul, gerente de la inmobiliaria Remax y Tú, ubicada en la avenida de Cesáreo Alierta, considera que esta zona "está funcionando muy bien" en su conjunto, a pesar de tener distintas características en sus diferentes tramos. "No es lo mismo la zona inicial, que es Centro, que la más pegada a la carretera de Castellón, pero en todos los sitios se está vendiendo bien, tanto la obra nueva como la segunda mano", señala.

Y además, queda pendiente el desarrollo de los conocidos en Urbanismo como ‘los 38s’, que son los enormes sectores que quedan por desarrollar en el entorno de Miraflores, junto al Príncipe Felipe y Ronda Hispanidad, y que contemplan la construcción de cientos de viviendas. Según varias fuentes consultadas, los promotores se están moviendo y podrían empezar a desbloquear la situación en los próximos meses. La prolongación de Tenor Fleta, anunciada –una vez más– para el año que viene, será el impulso definitivo para lanzar esta zona de la ciudad.