Salvador Baena: "El cadáver de Franco puede estar mejor que su féretro"

Salvador Baena, médico del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón, ha participado en cientos, quizá miles de exhumaciones como la que este jueves se va a hacer en el Valle de los Caídos. “He visto tantos cadáveres que una momia más de una persona anciana no me llama mucho la atención”, señala. Claro que no todos los días se saca de su tumba a un dictador. Por eso, comprende la relevancia de este proceso, aunque desde el punto de vista científico, salvo sorpresas, vaya a tener pocas particularidades.

Este experto zaragozano señala que el embalsamamiento de Franco y el lugar en el que está enterrado auguran que la conservación del cadáver “será buena” 43 años después. Además, recuerda que “Franco murió muy delgado, tras mucho tiempo en la cama, sometido a grandes tratamientos de antibióticos y perdiendo muchos líquidos”, y todo ello “favorece la conservación”. “Cuando se abra el féretro, si es que se llega a abrir, podría llegar a estar mejor el cadáver que el propio féretro”, señala Baena.

Franco está enterrado en el interior de la basílica del Valle de los Caídos, y su cadáver será trasladado este jueves al panteón de Mingorrubio, en el Pardo. Los restos del dictador se encuentran en una tumba forrada con una aleación de plomo y zinc. Están a 1,26 metros de profundidad en un lugar de culto y, por tanto, transitado, por lo que las condiciones ambientales también son buenas. “No hay goteras que hayan podido afectar al cadáver, por lo que solo podría afectarle la humedad si hay filtraciones por debajo de su estructura”, dice Baena.

La humedad es, precisamente, “el mayor enemigo de los cadáveres”. Lo sabe bien este médico, que participó en el mayor operativo forense montado en España: el de la exhumación de 2.159 cadáveres de la manzana 24 del cementerio de Torrero, que se hundió en 2009. Recuerda que, entonces, “los nichos que estaban más altos tendían a tener esqueletos y momias, mientras que en los bajos se deterioraron mucho los huesos por la humedad”.

En el caso de Franco, el embalsamamiento asegura una buena conservación. Aunque la sustancia legal y más extendida para aplicar esta técnica de conservación de cadáveres es el formol, Baena cuenta que “los grandes embalsamadores, sobre todo cuando se enfrentaban al cadáver de un jefe de estado, siempre aplicaban técnicas con un toque personal”. “El embalsamamiento se suele hacer de forma intrarterial, cambiando la sangre por formol y con eso se fijan los tejidos para que no haya putrefacción. Pero también se emplean alcoholes, ceras, vaselinas…”, explica.

Una de las claves que va a marcar el proceso de exhumación será el estado del ataúd. “Si está bien, no habrá ningún problema. El forense determinará que está íntegro y que puede trasladarse”, dice Baena. Las partes que más pueden sufrir son el suelo y los laterales, a causa de la humedad. En caso de que esté en buen estado, “ni siquiera sería necesario visualizar el cadáver, salvo que se exija específicamente”.

Si, por el contrario, el ataúd tiene deficiencias, habría que cambiarlo, para lo cual habrá uno preparado. Legalmente, explica Baena, si han transcurrido más de cinco años desde el enterramiento -como es el caso- podría trasladarse en una caja de restos, en vez de en un ataúd. Pero en este caso, al estar embalsamado, “sigue manteniendo su morfología de cadáver, por lo que hay que pasarlos a un féretro completo”.

El proceso es inédito en España desde el punto de vista legal, ya que no es ni una exhumación judicial (en la que el juez ordena que se tome una muestra por algún motivo) ni una exhumación civil. “Esta estaría en medio, sería una especie de exhumación administrativa”, apunta Baena.