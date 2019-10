Cubero (ZEC) manda "a cascarla" a la concejal Natalia Chueca (PP) en una bronca sobre Cataluña

El concejal de ZEC Alberto Cubero ha vuelto a protagonizar una bronca salida de tono en el Ayuntamiento de Zaragoza. Después de llamar ayer “fascista y homófobo” al portavoz de Vox, Julio Calvo, este miércoles ha mandado “a cascarla” a la responsable de Servicios Públicos, Natalia Chueca, durante la comisión del área celebrada esta mañana, en una discusión con el conflicto catalán como telón de fondo.

La discusión ha comenzado con una pregunta de Cubero sobre las molestias del botellón de Valdespartera a los vecinos del barrio durante las pasadas Fiestas del Pilar. Chueca ha mostrado su apoyo a los afectados, pero ha manifestado su sorpresa por que fuera el edil de ZEC quien presentara esa cuestión, después de “verle el otro día en la manifestación independentista en favor de los CDR, que creo que sí que han causado grandes destrozos de vandalismo extremo en la ciudad”.

Tras recuperar el turno de palabra, Cubero ha arremetido contra la edil. “El pasado viernes estuvimos en una concentración y aparecieron un grupo de ultraderecha y fascista, no autorizada esa concentración, empezaron a proferir insultos y arrojaron piedras y objetos de vidrio y rompieron uno de los termómetros semafóricos que hay en la plaza de España que, por cierto, es responsabilidad su área. Está roto ahora mismo. ¿Va a usted a condenar eso?”, le ha cuestionado.

“Me viene a hablar a mí de que yo apoyo los disturbios de Barcelona y usted no condena esos actos fascistas en esta ciudad, anda váyase un poco a cascarla”, le ha espetado. Chueca le recriminado sus palabras y Cubero ha insistido en su petición de que condenara los actos del pasado viernes en la capital aragonesa, a lo que la concejala ha preferido no contestar. “No tengo nada que condenar, no estamos hablando de eso”, ha concluido.