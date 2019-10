PP-Cs acuerdan con Vox aprobar este martes las ordenanzas fiscales de 2020

El gobierno PP-Cs aprobará este martes, con el apoyo de Vox, las primeras ordenanzas fiscales de la nueva corporación, que fijarán los impuestos, tasas y precios públicos del año 2020. Así lo confirmó ayer la formación de extrema derecha, que ha visto satisfechas sus peticiones para mejorar el tratamiento fiscal a las familias numerosas.

Con este acuerdo se sientan las bases del que debe ser el pacto presupuestario para el ejercicio 2020. Salvo cambios de última hora en la comisión de Hacienda que aprobará los tributos, PP, Cs y Vox confirmarán el pacto alcanzado para elevar al 60% la bonificación de las familias numerosas en el IBI, porcentaje que sube al 70% a las de carácter especial. El gobierno había previsto una progresión de descuentos que iban del 30% al 90% en función del valor catastral.

Por otro lado, el gobierno acepta la propuesta de Vox de que a las familias numerosas se les pueda aplicar la tarificación per capita, que en la actualidad solo existe para hogares con seis miembros o más. Ahora, un progenitor con tres hijos podrá acceder a ese beneficio fiscal. Eso sí, no se someterán a votación por no haber sido aceptadas por el Interventor otras tres propuestas relativas al Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), al de circulación o al de la junta de reclamaciones económico administrativas, que el partido de extrema derecha tramitará con una propuesta normativa.

El IBI no bajará al 0,4%

Vox no aceptará la propuesta de los grupos de izquierda, con los que suma mayoría, de reducir al 0,4% el tipo impositivo del IBI, hecho que habría reducido la recaudación en 4,6 millones. No obstante, el portavoz de este partido, Julio Calvo, avisó de que para las ordenanzas de 2021, que se tramitarán por estas fechas del próximo año, será «mucho más exigente», dado que reclamará una reducción de gastos por la eliminación de competencias impropias. Salvo sorpresas, ninguna de las propuestas de los grupos de izquierdas será aceptada.

Al margen de la votación de las ordenanzas de hoy, el tipo general bajará un 2%, a la espera de que se apruebe una reducción del 3% del valor catastral, que debe aprobar el Gobierno central. Con estas dos medidas se reducirá el recibo alrededor de un 0,33%. Además, se plantean ventajas fiscales para los pequeños comercios y descuentos en tributos como la plusvalía.