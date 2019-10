Cine para ofrecer la mirada de la mitad de la población mundial

La Muestra Internacional de Cine Realizado por Mujeres llega a su vigésimo segunda edición en Zaragoza con el propósito de ofrecer la mirada de la mitad de la población mundial. Una mirada que, sin embargo, no está destinada a cruzarse solo con la de otras mujeres.

Pensar que el cine dirigido por mujeres está destinado únicamente a ellas es uno de los principales problemas de la industria, considera en una entrevista a la técnica de organización de la muestra, Carmen Pérez Mata, que a sus 25 años compagina su trabajo en el festival con proyectos del mundo audiovisual.

La muestra nació en 1998 dentro del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de Zaragoza y sigue manteniendo el reto de sus orígenes: contribuir a la construcción de modelos alternativos al cine tradicional y al reconocimiento de la aportación de las mujeres a la gran pantalla. Esta muestra que se celebra del 18 al 26 de octubre surgió hace más de dos décadas.

¿Cuenta en la actualidad el discurso artístico elaborado por mujeres con más visibilidad?

Creo que aunque ahora se hablé más de esto todavía queda mucho trabajo por hacer. Muestras como la nuestra o como las de las compañeras de Barcelona, Bilbao, Huesca o Pamplona y otros festivales como por ejemplo 'Directed by women' ayudan a dar visibilidad a los trabajos de las directoras que, de otra manera, no podrían verse porque los cines convencionales siguen apostando poco o nada por proyectar sus trabajos.

¿Qué ofrece el cine realizado por directoras frente al discurso dominante de la industria cinematográfica?

Ofrece la mirada y perspectiva de la mitad de la población mundial. Si las mujeres somos la mitad de la población mundial creo que es necesario que en el cine se represente su punto de vista en cualquier tema que aborden las películas, ya que si solo se realiza cine dirigido por hombres nunca podría verse ni entenderse esa otra mirada.

¿Existen rasgos comunes en el cine realizado por ellas?

Creo que no existen rasgos comunes en el sentido de que no es un cine para mujeres ni por ser dirigido por mujeres trata de temas "femeninos" o que solo atañen a la población femenina. Y a veces se tiene esa falsa creencia.

Son películas para todo tipo de público que abordan diferentes temas y géneros cinematográficos. Lo único que quizá sí que puedan tener en común es que se adopta otra visión a la hora de dirigir o de cómo contar las cosas. Creo que es cuestión de perspectiva.

¿Qué va a caracterizar a la vigésimo segunda edición de la muestra?

La temática de esta edición está dividida en dos perspectivas: en las experiencias de mujeres racializadas procedentes de distintas partes del mundo, y en relatos protagonizados por jóvenes y adolescentes qué abordarán la identidad y la supervivencia.

La muestra cuenta con la sección de ficción, de documentales, formatos cortos... ¿destacaría alguna propuesta?

Toda la programación, a excepción de la película 'El despertar de las hormigas', es de estreno en Zaragoza y dos documentales, '¡Las Sandinistas!' y 'On her shoulders', son además estreno en España. Destacaría también 'Slut in a good way', película que se proyectará en la inauguración de la cual no existían subtítulos en español y que han sido realizados por el equipo.

En la sección Aragonesas, 'Ojos Negros', a pesar de que una de las directoras (Marta Lallana) nació en Zaragoza y la película está rodada en Ojos Negros, el pueblo de Teruel, no se había estrenado en la ciudad.

Uno de los platos fuertes son las proyecciones acompañadas de coloquios con las autoras. ¿Qué directoras están invitadas?

Este año hemos invitado a la directora aragonesa Pilar Gutiérrez, de la que se proyectarán tres cortometrajes.

Tendremos además dos mesas redondas en colaboración con diferentes colectivos: tras la proyección del documental 'Freedom Fields' contaremos con la presencia de Khadidjatou Fall Niang del colectivo Afroféminas y tras '¡Las Sandinistas!', documental sobre la Revolución Sandinista de 1979 en Nicaragua, otra en colaboración con Feministas Aragón por Nicaragua.

La sección Aragonesas recoge una selección de las creaciones audiovisuales de realizadoras de la tierra. Una tierra de cineastas. ¿También cuando hablamos de directoras...?

Desde la muestra siempre queremos dar difusión a las obras realizadas por aragonesas. Todos los años tenemos propuestas nuevas, por tanto, podría decirse que sí que se van haciendo obras en Aragón de las que además destaca su calidad.

Este año hemos querido "homenajear" a Pilar Gutiérrez, directora aragonesa que lleva realizando cortometrajes mucho tiempo.

Como en muchos otros ámbitos, en el puesto de dirección en el cine, estamos lejos de conseguir la igualdad. Ellas son menos, pero ¿a qué otros problemas se enfrentan?

Creo que uno de los problemas de la industria es el error de creer que el cine realizado por mujeres es un cine destinado únicamente a ser visto por mujeres.

Ante esta creencia viene otro problema asociado y es la falta de confianza. Muchos productores a la hora de apostar por un proyecto, si no ven clara la rentabilidad, no lo hacen. Creen que si lo dirige una mujer ya no tendrá el mismo éxito y no confían en ellas. Por tanto, las películas realizadas por mujeres suelen contar con mucho menos presupuesto.

¿Se atisba el cambio?

No es muy buena noticia saber que según datos anuales de CIMA respecto a la industria nacional y los de otras asociaciones a nivel internacional la situación de las mujeres de la industria cinematográfica no ha mejorado desde que clausuramos la pasada edición de la muestra.

Pero quiero pensar que vamos en buena dirección, aunque todavía queda un largo camino por delante. Por eso, hasta que esa igualdad se consiga me parece tan importante celebrar y reivindicar el cine realizado por mujeres en eventos como esta muestra.