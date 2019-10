El Liceo Europa y el Comité de Educación de Seúl firman un acuerdo de colaboración.

Intercambiar información y experiencias educativas entre Seúl y el Liceo Europa ha sido el motivo del acuerdo de colaboración firmado este viernes entre los representantes del Comité Metropolitano de Educación de Seúl y el colegio Liceo Europa.

La delegación, que ha estado encabezada por el presidente del Comité, Jang In Hong, acompañado de varios parlamentarios, ha mantenido una reunión de trabajo con la dirección del colegio y ha visitado las instalaciones de Infantil y Primaria. De la mano del director del colegio, Manuel Zapater, y de la directora pedagógica, Amparo Escamilla, han conocido la aplicación de la metodología de Inteligencias Múltiples en las aulas.

Tras la firma del acuerdo, Jan In Hong ha destacado tanto el diseño modular y abierto de las aulas como la aplicación de la metodología de Inteligencias Múltiples, señalando que ha sido “una experiencia muy positiva” para trasladar al Parlamento de Seúl. Asimismo, In Hong ha destacado que en Corea de Sur “el crecimiento económico no ha estado acompasado del educativo, por lo que la experiencia vivida en el Liceo Europa ha sido muy provechosa”.

En la reunión de trabajo también se han interesado por la historia y evolución del colegio, que ya ha cumplido el medio siglo de vida, valorando positivamente el carácter familiar de la institución.

Por su parte, el director Manuel Zapater, ha agradecido la visita y ha emplazado a los representantes coreanos a profundizar en el acuerdo de colaboración, que ha dicho “será beneficioso para ambas partes” . La delegación coreana ha mostrado mucho interés en que el Liceo Europa visite Seúl y conozca su sistema educativo.

El Comité Metropolitano de Educación de Seúl es competente en materia de legislación y proyectos educativos, por lo que la experiencia vivida este viernes en el Liceo Europa supone, según los miembros del comité, “una experiencia muy positiva para avanzar en proyectos y planificación educativa” .