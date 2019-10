Quince alcaldes exigen el arreglo de la A-2506 tras medio siglo de abandono

Quince alcaldes de las zaragozanas comarcas de Campo de Daroca y Comunidad de Calatayud y de la turolense de Jiloca se han unido para exigir a las instituciones la mejora de la carretera A-2506 que, según denuncian, acumula ya medio siglo de abandono. Los representantes locales han consensuado una carta que remitirán esta semana al Departamento de Vertebración del Territorio de la DGA y también a la Delegación de Gobierno en Aragón y a las distintas comarcas para pedir su implicación.

Todos los ediles coinciden en la necesidad urgente de acometer el acondicionamiento de esta vía autonómica. "Desde el límite provincial de Teruel a Abanto no se puede transitar", aseguró el alcalde de Used, Fernando Sánchez, quien resumió que es una "vía muy estrecha y con un firme en mal estado", en la que no se ha actuado en cincuenta años.

La misiva está respaldada por los alcaldes de Used, Cubel, Santed, Las Cuerlas, Abanto, Tornos, Aldehuela de Liestos, Torralba de los Frailes, Gallocanta, Cimballa, Bello, Monterde, Odón, Berrueco y Nuévalos. Aunque algún tramo de la A-2506 ya ha sido arreglado "habría que mejorarla entera y en los últimos veinte años la han marcado dos veces para hacerlo, pero no se han llevado a cabo los trabajos".

La carretera, según recoge la carta, "es altamente transitada" tanto por los vecinos de la zona en su día a día como por los turistas, ya que une dos enclaves: la laguna de Gallocanta y el monasterio de Piedra. "Tenerla en este estado es una pérdida de visitantes para estas localidades", lamentó Sánchez.

Los alcaldes se reunieron el pasado jueves para consensuar una serie de acciones que tengan como fin la reparación de esta carretera. Al mismo tiempo, enviarán también este comunicado al director general de Carreteras del Ejecutivo autonómico, Bizén Fuster, para invitarle a visitar la zona y que "pueda comprobar in situ el mal estado de la vía".